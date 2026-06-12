La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes con el esperado enfrentamiento de Canadá, uno de los tres países anfitriones, que recibe a Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium por la primera jornada del Grupo B.

El conjunto canadiense intentará aprovechar el respaldo de su afición para conseguir su primera victoria en el torneo, mientras que Bosnia buscará dar la sorpresa y comenzar con tres puntos en un grupo que también integran Catar y Suiza.

El partido

¡Arrancó el encuentro! | Canadá y Bosnia y Herzegovina ya disputan su compromiso correspondiente al Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Toronto.

Primer córner para Canadá | Apenas iniciado el partido, Stephen Eustáquio ejecutó el primer tiro de esquina a favor del conjunto canadiense.

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Bosnia genera el primer peligro | Amar Memic probó suerte con un disparo desde fuera del área, pero el balón se marchó desviado.

Nuevo aviso de Bosnia y Herzegovina | Jovo Lukic volvió a acercarse con un remate que terminó fuera de la portería defendida por Maxime Crépeau.

Tarjeta amarilla para Canadá | Alistair Johnston se convierte en el primer futbolista canadiense amonestado tras recibir la cartulina amarilla.

Bosnia vuelve a inquietar | Jovo Lukic sacó un disparo con dirección de gol, pero el guardameta Maxime Crépeau respondió con una intervención oportuna.

Córner para Canadá | Stephen Eustáquio vuelve a encargarse del lanzamiento desde la esquina en busca de abrir el marcador.

Córner para Bosnia y Herzegovina | Ivan Basic se prepara para ejecutar el tiro de esquina tras una nueva aproximación ofensiva de su selección.

¡Gol de Bosnia y Herzegovina! | Jovo Lukic conecta un certero cabezazo dentro del área y adelanta a Bosnia y Herzegovina, que toma ventaja de 1-0 sobre Canadá en el Toronto Stadium.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más