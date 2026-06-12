México fue escogido como la mejor sede del Mundial de Fútbol 2026 por los participantes de una encuesta realizada por Acento a través de sus redes sociales.

Ante la pregunta "¿Cuál crees que sea la mejor sede donde se disputa el Mundial de Fútbol 2026?", México obtuvo el 50.91 % de los votos en la encuesta publicada en el portal de Acento en la red social Instagram.

Por otra parte la misma pregunta fue realizada en la red social X (antes Twitter) y el 66.7 % de los lectores seleccionó a Mexico como la mejor sede donde se disputa el Mundial 2026 . Estados Unidos ocupó el segundo lugar, mientras que Canadá quedó en la tercera posición.

Los resultados reflejan la preferencia de los lectores por el país latinoamericano, que alberga el torneo junto a Estados Unidos y Canadá en una edición histórica de la Copa Mundial de la FIFA.

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El Mundial 2026 es el primero que se celebra en tres países de manera conjunta y también el primero que reúne a 48 selecciones nacionales. El torneo cuenta con 104 partidos distribuidos en 16 ciudades sede de Norteamérica.

México cuenta con tres sedes oficiales: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El Estadio Azteca, escenario de momentos históricos del fútbol mundial, volvió a ser protagonista al albergar el partido inaugural del torneo, convirtiéndose en el primer estadio en recibir encuentros de tres Copas del Mundo distintas.

Por su parte, Estados Unidos alberga la mayor cantidad de partidos y será sede de la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que Canadá participa con las ciudades de Toronto y Vancouver.

La encuesta muestra que, más allá de la infraestructura y la cantidad de encuentros programados, los aficionados continúan valorando el peso histórico y la tradición futbolística de México dentro de las Copas del Mundo.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más