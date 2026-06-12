La transformación del Estadio Olímpico Félix Sánchez continúa avanzando de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con el inicio de la instalación del material sintético de la nueva pista de atletismo, una superficie de última generación que será la primera de este tipo en toda América.

Los trabajos comenzaron este jueves luego de que el Ministerio de la Vivienda concluyera la obra civil de la instalación, ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La nueva pista, fabricada por la empresa Mondo, incorpora la misma tecnología utilizada en los Juegos Olímpicos de París 2024 y será también el modelo que se empleará en Los Ángeles 2028, convirtiendo a República Dominicana en el primer país del continente en contar con este innovador sistema.

“República Dominicana será el primer país de América donde tendremos esta pista con tecnología de punta, que es la que se va a usar en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles”, afirmó Jesús Requena, técnico de Ast Sports, empresa responsable de la instalación.

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Una pista de nivel olímpico

El presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José P. Monegro, supervisó el inicio de los trabajos y destacó que esta infraestructura permitirá al país albergar competencias internacionales del más alto nivel.

“La misma tecnología utilizada en París será la que tendremos en el Estadio Félix Sánchez y la que también estará presente en Los Ángeles 2028. Esto coloca a República Dominicana a la vanguardia del atletismo en América”, expresó.

La pista contará con ocho carriles y un diseño bicolor en tonos azul oscuro y azul cielo, además de una garantía de diez años. Según las autoridades, su instalación estará concluida a principios del próximo mes, lo que permitirá realizar pruebas y entrenamientos antes del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los especialistas de Ast Sports señalaron que este es el sistema más avanzado desarrollado por Mondo y que su implementación en París contribuyó al establecimiento de múltiples récords durante las competencias olímpicas.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más