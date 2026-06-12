Nuevas reglas del Mundial 2026: así cambian el VAR, las sustituciones y las pérdidas de tiempo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo marca el estreno del torneo con 48 selecciones y tres países anfitriones. También llega acompañada de importantes cambios en el reglamento que buscan hacer el juego más dinámico y castigar con mayor severidad las pérdidas deliberadas de tiempo y las conductas antideportivas.

Las nuevas disposiciones, impulsadas por la FIFA y la International Football Association Board (IFAB), ya comenzaron a aplicarse desde el partido inaugural y podrían influir de manera decisiva en el desarrollo del campeonato.

Más rapidez en saques y sustituciones

Uno de los principales objetivos es reducir las interrupciones durante los partidos.

En los saques de banda, si el árbitro considera que un jugador está demorando la reanudación, iniciará una cuenta regresiva de cinco segundos. Si el saque no se ejecuta dentro de ese tiempo, la posesión pasará automáticamente al equipo rival.

También se modificó el tiempo permitido para los saques de puerta. Los porteros ahora disponen de solo cinco segundos para poner el balón en juego; de exceder ese límite, el rival será beneficiado con un saque de esquina.

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Las sustituciones también cambian. El futbolista reemplazado deberá abandonar el terreno de juego en un máximo de diez segundos. Si no lo hace, el sustituto tendrá que esperar hasta la siguiente interrupción para ingresar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos.

El VAR amplía sus funciones

El sistema de videoarbitraje contará con un protocolo más amplio durante el Mundial.

Entre las novedades destaca la posibilidad de revisar una segunda tarjeta amarilla cuando esta derive de una decisión claramente errónea y termine provocando una expulsión. Asimismo, el VAR podrá intervenir para corregir casos de identidad equivocada, cuando el árbitro sancione al jugador incorrecto.

Otra innovación permitirá rectificar un saque de esquina concedido por error, siempre que la revisión se produzca antes de que el córner sea ejecutado.

Tolerancia cero con ciertas conductas

La FIFA también endureció las sanciones contra algunos comportamientos dentro del campo.

Un jugador podrá ser expulsado si, durante una confrontación con un rival, se cubre deliberadamente la boca con la mano, el brazo o la camiseta para ocultar lo que dice.

Kylian Mbappe lucha por el balón con el defensor sueco del Atalanta #04 Isak Hien (L) durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones de la UEFA entre Atalanta y Real Madrid en el estadio Gewiss de Bérgamo, el 10 de diciembre de 2024. (Foto por Marco BERTORELLO / AFP)

Además, habrá menos margen para las protestas excesivas. Los árbitros podrán mostrar tarjeta roja a futbolistas o integrantes del cuerpo técnico que abandonen el terreno de juego en señal de protesta o promuevan acciones que alteren el normal desarrollo del partido.

Cambios en la atención médica y pausas de hidratación

Otra modificación importante afecta a los jugadores lesionados. Quienes reciban asistencia médica sobre el césped deberán salir del terreno y permanecer fuera durante al menos un minuto antes de poder reincorporarse, salvo en las excepciones previstas por el reglamento.

Por último, el Mundial 2026 incorpora pausas de hidratación cuando las condiciones climáticas lo requieran, generalmente alrededor del minuto 22 de cada tiempo, con el objetivo de proteger la salud de los futbolistas.

Con estas medidas, la FIFA busca ofrecer partidos con mayor continuidad, reducir las pérdidas de tiempo y mejorar la precisión de las decisiones arbitrales en una edición que ya es histórica por su nuevo formato y por celebrarse de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más