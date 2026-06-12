La superestrella japonesa Shohei Ohtani abandonó el partido del jueves entre los Dodgers de Los Ángeles y los Piratas de Pittsburgh debido a molestias en la rodilla izquierda, aunque el equipo aseguró que la decisión fue tomada por precaución.

Ohtani salió del encuentro en la séptima entrada tras una destacada actuación ofensiva en la que conectó dos imparables, incluido un cuadrangular, recibió dos boletos y anotó dos carreras antes de ser reemplazado por Santiago Espinal como bateador emergente.

Los Dodgers confían en que no se trata de una lesión grave

Al finalizar el compromiso, el dirigente Dave Roberts explicó que el japonés sintió molestias en la parte posterior de la rodilla izquierda mientras corría las bases durante las primeras entradas del partido.

El manager indicó que el cuerpo técnico prefirió retirarlo para evitar mayores riesgos y aseguró que el nivel de preocupación dentro de la organización "no es alto", por lo que existe optimismo de que pueda estar disponible para el siguiente encuentro.

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Ohtani fue sometido a una cirugía en esa misma rodilla en 2019, cuando aún pertenecía a los Angelinos de Los Ángeles.

Los Dodgers y su extensa lista de lesionados

La jornada también dejó la salida del abridor Justin Wrobleski, quien sufrió una contusión en el tendón de la corva derecha después de ser golpeado por una pelota y tropezar mientras cubría la primera base.

Los Dodgers continúan lidiando con una extensa lista de lesionados que incluye figuras como Teoscar Hernández, Blake Snell, Edwin Díaz y el receptor Will Smith, quien fue colocado recientemente en la lista de incapacitados por una inflamación en el cuello.

Pese al susto, el conjunto angelino mantiene la esperanza de recuperar rápidamente a Ohtani, quien atraviesa otra temporada estelar con promedio de bateo de .305, 13 cuadrangulares y 40 carreras impulsadas, además de registrar una efectividad de 1.06 como lanzador.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más