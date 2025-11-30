Luis Abinader inaugura Centro Cultural Banreservas de Santiago en el antiguo Hotel Mercedes

El presidente de la República, Luis Abinader dejó inaugurado este sábado el Centro Cultural Banreservas, en el local donde funcionó desde 1929 hasta el 2002 el emblemático Hotel Mercedes, en el centro urbano de Santiago.

Se trata de un centro que, según explicó el administrador del Banreservas, Leonardo Aguilera, estará abierto a las actividades culturales en todas las áreas, con una alcance a todos los artistas y la población.

Aguilera explicó que, para la restauración de local del antiguo Hotel Mercedes, se cuidó cada detalle para preservar los aspectos relevantes de la identidad de esta estructura, la cual guarda mucha relación con el pueblo de Santiago.

Otras actividades del gobernante

Previo a la inauguración del Centro Cultural Banreservas, el presidente Luis Abinader, agotó una agenda de actividades en Santiago, con actos oficiales y un encuentro con empresarios locales.

Entre las inauguraciones se destaca el Liceo Caferino Bonilla Reyes, en el distrito municipal Hato del Yaque, un local de 24 aulas que beneficiará a 840 estudiantes.

El mandatario también supervisó el programa de asfaltado en el sector Los Solares; verificó los avances de la construcción de un polideportivo y una funeraria en Bella Vista.

El presidente Luis Abinader inauguró el nuevo polideportivo del Club Mirador Yaguita del Pastor, que contó con una inversión de RD$ 24,385,034.

En la agenda oficial también se inauguró el polideportivo Andrés Durán, en el sector Rafey, con una inversión de RD$ 23.7 millones.

El presidente Luis Abinader se reunió con los integrantes Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), como parte de los actos de los 64 años de esta institución.

Destacó que Santiago tiene el potencial de motor económico de la región del Cibao y anunció que el jueves pasado fue publicada la licitación de la carretera Santiago–Puerto Plata (conocida como corredor Ámbar), y reiteró que ya cuenta con un depósito inicial de RD$ 8,000 millones.

Máximo Laureano