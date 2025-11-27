El Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana (Fideicomiso RD-VIAL) anunció la apertura de la licitación pública para el diseño y construcción de la carretera de conexión entre la Circunvalación Norte de Santiago y la vía Puerto Plata–Sosúa, infraestructura que llevará por nombre “Autopista del Ámbar”.

La obra está orientada a fortalecer la conectividad del Cibao, mejorar la competitividad logística, reducir tiempos de desplazamiento y dinamizar la actividad económica y turística de la región Norte.

De acuerdo con el aviso publicado, los interesados podrán retirar el Pliego de Condiciones en la Dirección de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD VIAL, desde este jueves 27 de noviembre de 2025.

Las propuestas podrán presentarse en formato digital mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP, y en formato físico hasta el viernes 20 de marzo de 2026.

El proceso se realizará conforme a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación, garantizando transparencia, igualdad de oportunidades y participación amplia de oferentes nacionales.

Los interesados deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó la relevancia histórica de este proyecto para la movilidad nacional y el desarrollo del Norte del país.

“Estamos hablando de la vía troncal más importante del país aún por construir, una obra que transformará la dinámica económica, turística y social del Cibao”, afirmó Paliza.

