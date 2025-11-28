Comisión Proconsumidor realiza inspección por ofertas Viernes Negro en Santiago

Personal de inspectoría del Instituto de Protección al Consumidor (Proconsumidor), encabezado por su director, Eddy Alcántara, recorrió este viernes varias plazas comerciales de Santiago con el objetivo de verificar si las ofertas anunciadas en los negocios, con motivo del Viernes Negro, se corresponden con lo promocionado por las tiendas.

El funcionario dijo que esto se hizo este viernes para constatar que en los negocios se cumpla con lo anunciado, para lo cual mencionó que hubo una evaluación previa, comparando cuáles eran los precios antes de la fecha y cuáles son en esta fecha.

Agregó que un equipo de inspectores hizo evaluaciones desde cinco semanas antes para establecer los precios reales de los artículos y servicios en relación con las promociones del llamado “viernes negro”.

Alcántara, quien estuvo con su equipo en la plaza Ágora Mall y Santiago Center, explicó que en todo el país unos 200 supervisores realizaron evaluaciones con el fin de garantizar que los clientes no sean víctimas de engaños publicitarios.

El director de Proconsumidor dijo que, desde hace tres años, en la República Dominicana los consumidores tienen la garantía de que no serán estafados en estas fechas con ofertas que solo están en los anuncios.

El recorrido de Proconsumidor empezó en Santiago y se extenderá al Gran Santo Domingo y otras regiones del país, dijo Eddy Alcántara.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más