Es muy frecuente que, en los libros de texto de Historia Dominicana, tanto del nivel primario como el secundario, se presente un mapa de los cinco cacicazgos antes de la llegada de los europeos. Desde hace bastante tiempo historiadores de renombre como Roberto Cassá y Frank Moya Pons ponen en duda que hayan existido solo 5 cacicazgos en la isla de Santo Domingo.

La versión sobre la existencia de los cinco cacicazgos en la isla se remonta al cronista de indias Pedro Mártir de Anglería. Acerca de las informaciones que sobre el tema ofrece este autor, Cassá (1) tiene la siguiente opinión: “… la baja cultura de la mayoría de los probables entrevistados, única fuente de sus Décadas (2); actitud de ligereza al escribir, que causa en sus escritos numerosos errores y confusiones; su espíritu renacentista que le lleva a idealizar y a procesar las informaciones bajo el prisma de los pueblos de la Antigüedad. Ello exige que sus informaciones sean tratadas con reserva.” Hay que recordar que Pedro Mártir de Anglería nunca estuvo en la isla ni viajó a América por lo tanto no tuvo contacto de primera mano con la sociedad taína.

Cassá además plantea que: “Los cronistas han originado un mito que hasta el momento no ha sido totalmente superado en la historiografía, Se trata de la supuesta división de la isla Española en todo su territorio en cinco grandes agrupaciones tribales o cacicazgos que serían Marién, Xaragua, Maguana, Maguá, e Higüey o Cayacoa, según Oviedo y Las Casas. Mártir da también una división en cinco grandes provincias, pero totalmente diferentes a las de los otros dos cronistas (3).” Mártir de Anglería, según Cassá, señalaba que “… existían 5 provincias que albergaban unidades menores, que denomina regiones…”.(4)

Hasta el momento existe un consenso que la aldea era la base de la organización “tribal y territorial de los taínos” (5). Por lo que una confederación de tribus o aldeas “… es un poco inexacto para su aplicación a la realidad social taína de la Española” (6). De manera que los cinco grandes cacicazgos no podrían ser una confederación de tribus o aldeas con caciques secundarios ni nitaínos.

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La primera versión didáctica de un mapa de los 5 cacicazgos según el mapa de Mártir de Anglería pero con los nombres de Marién, Xaragua, Maguana, Maguá, e Higüey fue reproducida en el libro de Alejandro Angulo Guridi Geografía de la isla de Santo Domingo (7) de 1866. Por lo que podemos afirmar que hace más de 150 años que se viene repitiendo la división en 5 cacicazgos de la isla en nuestras aulas, hasta convertirlo en uno de los mitos de nuestra historia.

Mapa de la isla de Santo Domingo, alusivo a los cacicazgos que existían a la llegada de Cristóbal Colón.

Llamo la atención de que en todos los libros que reproducen el mapa de los cinco cacicazgos se presentan separados por fronteras bien delimitadas entre estos. De acuerdo con importantes estudios científicos los pueblos amerindios no conocían el concepto de fronteras. Este es un concepto europeo de finales del medioevo y la edad moderna. Por lo que los referidos mapas de los cinco cacicazgos basados en informaciones sin evidencia científica incurren en anacronismos al incorporar el concepto europeo de frontera a una cultura que no lo tenía.(8)

Otro punto controversial sobre los cinco cacicazgos es el tema sobre su extensión.

Se sostiene que el cacicazgo de Xaragua (9), el más grande de la isla de La Española, ocupaba los territorios correspondientes hoy día a las provincias de: Bahoruco con 1,284,8 km2; Barahona con 1768.71 km2; Independencia con 2007.4 km2; Pedernales con 2080.95 km2 (10). Además de los Departamentos de Haití (11): Oeste con 4827 km2; Sur 2654 km2; Sudeste 2034 km2. Esto equivaldría a un total de 16,656.96 km2.

Para evitar comparaciones con la actualidad geográfica, presentamos ahora la extensión (12) de las ciudades estados de la sociedad de los mayas clásicos para compararla con la del cacicazgo de Xaragua ya señalada en el párrafo anterior. El área urbana y residencial de Tikal, en la Guatemala actual, abarcaba aproximadamente 60 km². La de Calakmul, en México, cubría cerca de 30 a 35 km². Caracol, en el Belice actual, comprendía con sus terrazas agrícolas unos 80 km².Y, las ciudades más pequeñas como Palenque, Copán y Camalcalco tenían entre 2 y 15 km². Según su importancia aquellas ciudades controlaban territorios entre 1,000 y 3,000 km² compuestos por áreas rurales, tierras de cultivo y asentamientos satélites o pueblos vasallos.

No podemos equiparar el desarrollo de las ciudades estados de los mayas clásicos con el de la sociedad taína a la llegada de los europeos. Por lo que resulta ilógico que el cacicazgo de Xaragua abarcara más de cinco veces el territorio de una de las ciudades estados de los mayas clásicos.

¿Cuál sería un acercamiento al tema de los cacicazgos más ajustado a la realidad de la sociedad taína?

Frank Moya Pons en su libro “La otra historia” (13) reproduce la descripción de Bartolomé de las Casas en su libro Apologética Historia Sumaria donde planteó las “cuatro vueltas de la isla”. Moya Pons siguiendo la descripción de Las Casas señala sobre el cacicazgo de Xaraguá: “Colindando por el norte con Yáquimo y el Baoruco se encontraba la provincia de Xaraguá, de tierras muy llanas y “menos húmida” que las demás. “La yerba della es chequita y seca o tostada como la de Castilla”. En ella estaba “la ciudad y corte de aquel rey Behechio y aquella reina Anacaona, su hermana”. Su territorio correspondía a la actual llanura de Cul de Sac en Haití incluyendo la gran laguna de agua dulce conocida como Etang Sumatre o Lago del Fondo. Esta provincia abarcaba por el oeste la vega de la Yaguana, actual Leoganne. Por el este colinda con la provincia de Caiaguaní, hoy llamada llanura de Neiba o Valle de Enriquillo…”.

Por lo que, la mitológica visión que estamos comentando no corresponde a la extensión de ese territorio antes mencionado, propio de las actuales provincias de la República Dominicana: Barahona, Baoruco, Pedernales, Independencia ni a los departamentos de la República de Haití Oeste, Sur, Sureste.

De esa descripción de Las Casas sobre las provincias de los taínos se desprende que había por lo menos 26 “provincias” o aldeas por lo que no podemos afirmar que solo había 5 cacicazgos en la isla. Este número estaría más cerca del ordenamiento territorial de la sociedad taína según su realidad social, económica y política.

Me pregunto si en otras áreas del conocimiento científico como la Biología o la misma Geografía se reproducen informaciones en los libros de texto con más de siglo y medio y sin comprobación científica. Evidentemente que no, sería un escándalo que fuera así, ya que estarían totalmente desactualizados y descalificados para ser manejados en nuestras aulas. La pregunta sería ¿por qué ocurre esto en el área de Historia?

Notas

Cassá, R. (1974). Los taínos de la Española. Santo Domingo: Editora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. P.14. Mártir de Anglería, P. (1989). Décadas del Nuevo Mundo. Traducido por Agustín Millares Carlo. Editado por Edmundo O’Gorman. Santo Domingo: Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Nota de MFGC. Cassá, R. (1974). Los taínos de la Española. P. 123. Cassá, R. (1974). Los taínos de la Española. P127. Cassá, R. (1974). Los taínos de la Española. P. 123. Cassá, R. (1974). Los taínos de la Española. P. 126. MIRA TAMBIÉN Dominican NOLA Fest celebra su cuarta edición con una fiesta de cultura, educación y hermandad en Nueva Orleans Abinader recibe a jóvenes dominicanos que rompieron récord mundial de lectura Angulo Guridi, A. (1866). Geografía de la isla de Santo Domingo y reseña de las demás Antillas. Santiago de los Caballeros: Imprenta de El Progreso. Hay una reedición moderna publicada en 1976 por la Sociedad Dominicana de Geografía. Para este tema ver Colorado Yepes, C. A. (2024). La frontera como invención colonial: Reinterpretación sobre los límites culturales en una región de los Andes orientales de Colombia. Fronteras de la Historia, 29 (1), 126-153. icanh.gov.co; Gutiérrez, R., & Viqueira, J. P. (Coords.). (2020). Configuraciones históricas de territorios y fronteras prehispánicas y contemporáneas en Mesoamérica. Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica; Piana, J., & Medina, M. (2012). Una aproximación al territorio indígena prehispánico: Córdoba (Siglo XVI). Andes, (23), 1-28. scielo.org.ar; Taylor, L. (2007). El concepto histórico de frontera. En M. Olmos Aguilera (Coord.), Antropología de las fronteras: Alteridad, historia e identidad más allá de la línea (pp. 231-261). El Colegio de la Frontera Norte. De la Cruz, J. (2026, 4 de octubre). La Resistencia indígena a la invasión española a la isla de Santo Domingo (II). Acento. Acento.com.do. Oficina Nacional de Estadística. (2023). Regiones y provincias dominicanas: División territorial y superficies. Oficina Nacional de Estadística (ONE). one.gob.do; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (s.f.). Información provincial y biodiversidad de la Región Enriquillo. Gobierno de la República Dominicana. https://ambiente.gob.do Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique. (2020). Calcul de la superficie des départements de la République d’Haïti. IHSI. ihsi.ht Canuto, M. A., Estrada-Belli, F., Garrison, T. G., Houston, S. D., Acuña, M. J., Kováč, M., … & Marken, D. B. (2018). Ancient lowland Maya complexity as revealed by airborne laser scanning. Science, 361(6409), eaau0137; Webster, D. (2018). The Population of Tikal: Implications for Maya Demography. Archaeopress, Oxford; Coe, W. R. (1967/1969). Tikal: A Handbook of the Ancient Maya Ruins. University Museum, University of Pennsylvania; Folan, W. J., Marcus, J., Pincemin, S., Carrasco Vargas, R., Fletcher, L., & Morales López, A. (1995). Calakmul: New Data from an Ancient Maya Capital in Campeche, Mexico. Latin American Antiquity, 6(4), 310-334; Chase, A. F., & Chase, D. Z. (1998). Scale and Intensification in Classic Period Maya Agriculture: Terracing and Settlement at the Garden City of Caracol, Belize. Conferencia de la Society for American Archaeology; Chase, A. F., Chase, D. Z., Weishampel, J. F., Drake, J. B., Shrestha, R. L., Slatton, K. C., … & Marfia, J. J. (2011). Airborne LiDAR, archaeology, and the ancient Maya landscape at Caracol, Belize. Journal of Archaeological Science, 38(2), 387-398; Fletcher, R. (2009 / 2012). Low-Density, Agrarian-Based Urbanism: A Comparative View. Insights & Cambridge University Press. Moya Pons, Frank (2008). La otra historia. Santo Domingo: Librería La Trinitaria.

María Folomena González Historiadora Historiadora. Graduada de Licenciatura en Historia Magna Cum Laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Maestría en Archivística en la UASD-Archivo General de la Nación. Profesora de Historia Dominicana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Instituto Superior Pedro Fco. Bonó e Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). Actualmente Coordinadora de la Carrera de Pedagogía Mención Ciencias Sociales en ISFODOSU. Ha escrito libros de texto de Ciencias Sociales para el Nivel Primario y Secundario y ha publicado libros resultados de sus investigaciones como: Catálogos de protocolos notariales, Tomos I y II; Gavilleros en República Dominicana 1916-1924, junto con Félix Servio Ducoudray y Emilio Cordero Michel; Línea Noroeste: Testimonio de un Patriotismo Olvidado. Ha recibido el Premio Nacional de Historia en dos ocasiones, por: Gavilleros, 1904-1916 en 2008; Libertad Igualdad. Protocolos Notariales de José Troncoso y Antonio Abad Solano en 2013. Ver más