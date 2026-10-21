Dominican NOLA Fest celebra su cuarta edición con una fiesta de cultura, educación y hermandad en Nueva Orleans

La cuarta edición del Dominican NOLA Fest, celebrada del 15 al 17 de octubre de 2026, convirtió a Nueva Orleans en escenario de una celebración de la cultura dominicana que trascendió los espectáculos musicales para llevar la literatura, la historia, las artes y las tradiciones nacionales a escuelas, instituciones culturales y espacios de encuentro comunitario.

Fundado y producido por el músico y gestor cultural dominicano Fermín Ceballos, con la colaboración de Socorro Brenk en la coordinación de operaciones, el festival reunió a delegaciones procedentes de República Dominicana y distintas ciudades estadounidenses. Esta cuarta edición amplió su programación educativa y literaria mediante una agenda cultural concebida y coordinada por Ramón A. Lantigua, invitado por Ceballos a asumir esa responsabilidad.

Durante tres jornadas, el Dominican NOLA Fest ofreció una experiencia de integración cultural en la que dominicanos, estadounidenses y representantes de otras nacionalidades compartieron en un ambiente de orden, respeto y hermandad. La celebración adquiere particular significación frente a los incidentes que han acompañado algunas concentraciones vinculadas a festividades dominicanas en otras ciudades estadounidenses, especialmente Nueva York, y constituye una muestra de las posibilidades de promover la identidad nacional mediante propuestas culturales, educativas y abiertas a toda la comunidad.

La cultura dominicana llegó a las escuelas

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la incorporación de visitas e intercambios culturales con distintos centros educativos de Nueva Orleans, entre ellos Young Audiences Charter School, Lawrence D. Crocker; Esperanza Academy; KIPP Leadership Primary School e Isidore Newman School. Estas actividades permitieron acercar a los estudiantes y educadores a diversas expresiones de la cultura dominicana, mediante presentaciones musicales, encuentros literarios y experiencias compartidas con los artistas, escritores y músicos participantes en el festival.

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En Isidore Newman School se celebró un conversatorio con los escritores Ramón A. Lantigua, Marivell Contreras, Yini Rodríguez, Saymi Lahoz, Félix Carbajal y Ross Benjamin. Posteriormente, la banda de música del centro educativo compartió una jornada de intercambio con la Orquesta Agustín de Jesús, perteneciente al Centro en Artes Madre Ascensión Nicol, de Monte Plata.

Los organizadores expresaron su agradecimiento a Kimberly Causey, coordinadora de Inclusión y Comunidad de Isidore Newman School; a los profesores Ms. TK y Mr. Holmes, de KIPP Leadership Primary School, y a Ms. Katherine Morales, de Esperanza Academy, por su hospitalidad, colaboración y entusiasmo en la realización de los encuentros culturales y educativos. Su participación contribuyó a estrechar los vínculos entre las comunidades escolares de Nueva Orleans y los artistas, escritores y educadores dominicanos que participaron en el festival.

Como parte de las actividades educativas, los escritores participantes donaron ejemplares de sus obras a las escuelas visitadas, con el propósito de enriquecer sus recursos bibliográficos y fomentar la lectura en español entre los estudiantes. La iniciativa añadió un componente de permanencia a los encuentros, al dejar en manos de las comunidades escolares libros que podrán seguir acercando a las nuevas generaciones a la literatura y a las expresiones culturales dominicanas.

El programa educativo comenzó el jueves 15 de octubre con un taller sobre la música dominicana y sus influencias afrodominicanas en Young Audiences Charter School. Ese mismo día, Fermín Ceballos y la Orquesta Agustín de Jesús llevaron clásicos del merengue dominicano a la emisora WWOZ, uno de los espacios de difusión musical más reconocidos de Nueva Orleans.

La literatura encontró su espacio

La programación literaria tuvo uno de sus momentos centrales con el conversatorio “Escribir desde la otra orilla”, celebrado en Propeller New Orleans bajo la coordinación de Ramón A. Lantigua, con la participación de los escritores Saymi Lahoz, Yini Rodríguez, Ross Benjamin y Félix Carbajal.

El encuentro abordó las experiencias de creación literaria desde distintas perspectivas culturales, así como las relaciones entre escritura, identidad y migración, en una ciudad cuya historia ha estado profundamente vinculada al encuentro de pueblos y tradiciones.

La presencia de escritores dominicanos y de otras procedencias permitió incorporar la literatura a una celebración tradicionalmente identificada con la música y la gastronomía, ampliando las posibilidades del festival como espacio de intercambio cultural.

Autoridades de Nueva Orleans recibieron a la delegación dominicana

El viernes 16 de octubre, representantes de la Alcaldía de Nueva Orleans ofrecieron una bienvenida oficial a la delegación del festival en el histórico Gallier Hall. El encuentro estuvo encabezado por Frederick “Wood” Delahoussaye, director de la Oficina de Economía Cultural de la ciudad, y Alana Harris, subdirectora de Turismo, Artes y Cultura.

Entre los participantes figuraron el alcalde de Monte Plata, Héctor Figari Moreno; la presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), Marivell Contreras; el músico y director de orquesta Alexander Vásquez, así como representantes de instituciones educativas y culturales de República Dominicana.

Durante la recepción oficial celebrada esa noche en Gallier Hall, fueron reconocidas diversas personalidades por sus contribuciones a la cultura y al fortalecimiento de las relaciones comunitarias, entre ellas Pier Paolo Filosa, vicecónsul de la República Dominicana en Nueva Orleans; Marivell Contreras, presidenta de Acroarte, y Alexander Vásquez, profesor, saxofonista y director de la Orquesta Agustín de Jesús. Por la representación consular dominicana también estuvo presente el vicecónsul Manuel Alberto Márquez Reyez, cuya participación acompañó las actividades de acercamiento entre ambas comunidades.

La actividad reunió a representantes consulares, autoridades municipales, gestores culturales, educadores y miembros de organizaciones comunitarias de Luisiana y República Dominicana.

Una fiesta dominicana abierta al mundo

Danza folklórica.

El sábado 17 de octubre, las instalaciones del New Orleans Jazz Museum acogieron la jornada popular del festival, con un programa de música, danza y gastronomía que congregó a centenares de asistentes.

Según estimaciones de los organizadores, aproximadamente el 60 % del público estuvo integrado por estadounidenses, latinoamericanos de otras nacionalidades y visitantes extranjeros, mientras que los dominicanos representaron alrededor del 40 %. Esta participación diversa confirmó la vocación del Dominican NOLA Fest de proyectar las tradiciones nacionales más allá de los círculos de la diáspora.

La Orquesta Agustín de Jesús, del Centro en Artes Madre Ascensión Nicol, de Monte Plata, recibió un reconocimiento especial por su participación y contribución a las actividades musicales y educativas. La presencia de estos jóvenes músicos constituyó uno de los aspectos más significativos de la programación, al permitirles compartir escenarios y experiencias con estudiantes, artistas y profesionales de Estados Unidos.

El festival contó con la colaboración del New Orleans Jazz Museum, dirigido por Greg Lambousy, y de Taslya Mejía, encargada de Relaciones Internacionales de esa institución, junto a otras organizaciones comprometidas con el desarrollo cultural y comunitario.

Cuatro ediciones construyendo vínculos

Desde su creación, Fermín Ceballos ha promovido el Dominican NOLA Fest como una plataforma para compartir la música, la danza, la gastronomía y la historia dominicanas, con un propósito que también comprende la recaudación de fondos destinados a proporcionar instrumentos musicales y materiales artísticos a comunidades necesitadas.

La cuarta edición fortaleció esa vocación mediante una programación que llevó la cultura dominicana a las aulas, acercó a escritores y músicos a nuevas audiencias y propició encuentros entre instituciones educativas de ambos países. La participación de centros escolares, organizaciones culturales, representantes diplomáticos y autoridades municipales contribuyó a consolidar un festival que ha ido ampliando sus horizontes más allá de la celebración popular.

Nueva Orleans, ciudad de profundas raíces africanas, europeas y caribeñas, ofreció un escenario particularmente apropiado para este encuentro. Sus tradiciones musicales y su historia multicultural encontraron numerosos puntos de contacto con las expresiones artísticas dominicanas, especialmente aquellas nacidas del mestizaje que caracteriza a las sociedades del Caribe.

En momentos en que algunas celebraciones multitudinarias de la diáspora han quedado asociadas a episodios de desorden y violencia, la experiencia de Nueva Orleans ofrece una perspectiva alentadora sobre las posibilidades de promover la identidad nacional mediante el conocimiento, la convivencia y el respeto a las comunidades anfitrionas.

Al concluir las tres jornadas, el Dominican NOLA Fest dejó algo más que el recuerdo de una celebración. Quedaron nuevas relaciones entre instituciones, experiencias compartidas por estudiantes y artistas y una muestra de cómo la cultura puede reunir a personas de distintas procedencias alrededor de una misma fiesta.

En Nueva Orleans, la dominicanidad encontró una manera de celebrarse en comunidad, con música, literatura, educación y las puertas abiertas a todos.

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