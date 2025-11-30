Banreservas inaugura Centro Cultural en el antiguo Hotel Mercedes de Santiago

El Banco de Reservas inauguró el Centro Cultural que funcionará en las restauradas instalaciones del Hotel Mercedes. La ceremonia fue encabezada por el presidente Luis Abinader, quien destacó la apertura de este nuevo espacio dedicado a la cultura y al arte en la región Norte.

El edificio fue adquirido por disposición del presidente Luis Abinader y transformado por Banreservas mediante una inversión de RD$ 340 millones.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que la transformación del legendario Hotel Mercedes en el Centro Cultural Banreservas Santiago demuestra que las historias no mueren, sino que se convierten en “un hilo que nos une, que nos recuerda quiénes somos y quiénes podemos ser”.

Explicó que en este nuevo centro los visitantes podrán disfrutar de exposiciones de arte, talleres, presentaciones, salas de realidad virtual, conferencias y otras manifestaciones creativas que inspiran a soñar, aprender y crear.

“Nuestra institución ha dedicado una cuantiosa inversión en esta renovación; una cantidad respetable en términos financieros, pero que palidece frente a la envergadura de esta obra como referente cultural y de proyección inimaginable”, expresó Aguilera.

Aguilera valoró la visión del presidente Abinader, quien desde el primer día entendió que esta edificación, ligada por décadas a la memoria colectiva de varias generaciones, representaba un punto de partida para un nuevo comienzo donde cada persona pudiera sentirse acogida, valorada e inspirada.

Sostuvo que el renovado edificio no es solo un espacio físico, sino un sueño colectivo hecho realidad: un faro de cultura y creatividad que se proyectará por generaciones en el corazón mismo de Santiago.

Recordó que cada rincón del antiguo Hotel Mercedes conserva una historia. Destacó, por ejemplo, su simbólico Roof Garden, desde donde los huéspedes disfrutaban una amplia vista de Santiago, con sus luces, coches y bohemia; elementos que volverán a despertar la curiosidad de las presentes y futuras generaciones.

Al recrear la trayectoria del histórico edificio, el historiador Edwing Espinal, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, señaló que el antiguo Hotel Mercedes, hoy Centro Cultural Banreservas, refleja el espíritu y el pensamiento de Santiago y de todo el Cibao.

Sobre el Hotel Mercedes

El Hotel Mercedes fue inaugurado el 9 de abril de 1929. Construido en concreto armado, contaba con 44 habitaciones distribuidas entre los pisos segundo y tercero, comedor en la primera planta y una terraza en el cuarto nivel, desde donde se disfrutaba una vista privilegiada de la ciudad.

Entre los acontecimientos destacados, en sus salones se celebró la graduación del entonces joven Joaquín Balaguer como licenciado en Derecho por la Universidad de Santo Domingo, en 1929, y fueron célebres los festivales bailables con la orquesta Hollywood en 1961.

Por sus habitaciones pasaron huéspedes ilustres, como el geólogo petrolero estadounidense Frederik Gardner Clapp (1935), la soprano afroamericana Lillian Evanti (1939) y la reconocida periodista norteamericana Page Cooper (1946).

En esencia, sus instalaciones representan una parte fundamental de la vida social y del entretenimiento de Santiago. Sus muros fueron testigos de acontecimientos que marcaron una época y que hoy recobran vida desde una nueva mirada cultural y artística con la apertura del Centro Cultural Banreservas.

