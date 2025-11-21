Banreservas lidera financiamiento en sectores de la región norte con RD$ 135,000 millones 

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, informó que la cartera de créditos de la institución financiera en la región norte se sitúa en RD$ 135,000 millones, de los cuales RD$ 56,000 millones están colocados en Santiago.

Al encabezar un encuentro con clientes de la zona norte, el ejecutivo bancario enfatizó que esas cifras reflejan el sólido liderazgo de Banreservas y coloca al Cibao como epicentro para otorgar financiamientos a los diferentes sectores productivos de la región.

De la cartera colocada en la región, RD$ 50,592 millones fueron destinados al consumo de bienes y servicios; RD$ 25,800 millones para la compra y remodelación de viviendas, actividades inmobiliarias y construcción en general; RD$ 18,510 millones para el comercio mayorista y minorista, y otros RD$ 15,467 millones para la industria manufacturera.

También se dispusieron RD$ 5,460 millones para explotación de minas y canteras; RD$ 5,000 millones para servicios sociales y relacionados con la salud humana; RD$ 4,182 millones para transporte y almacenamiento, y RD$ 11,801 millones para actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales.

Aguilera enfatizó que Banreservas pone a disposición de los clientes su larga y fructífera experiencia de 84 años de respaldo a todos los sectores productivos, a los que consideró como verdaderos generadores de empleos y de riquezas.

Agradeció a los clientes su lealtad y los definió como aliados estratégicos, sustentada en una relación de negocios que ha garantizado excelentes resultados para el desarrollo de sus empresas y el bienestar del país.

Al tradicional coctel, efectuado en el Club Banreservas en Santiago, asistieron empresarios, autoridades locales, relacionados y ejecutivos de Negocios del Banco.

