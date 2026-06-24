El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, reiteró el respaldo del Gobierno dominicano al desarrollo de la industria cinematográfica nacional y anunció la creación de la nueva Línea de Apoyo a Estrenos Nacionales en Espacios Alternativos del Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine).

La iniciativa permitirá financiar hasta cuatro proyectos anuales para la promoción y exhibición de largometrajes dominicanos en espacios culturales, educativos y comunitarios fuera de los circuitos comerciales tradicionales, con un monto de RD$ 200,000 por proyecto.

“El desarrollo de nuestra industria no concluye cuando una película termina su proceso de producción. Debemos garantizar que esas obras lleguen a las audiencias. Esta nueva línea de apoyo busca precisamente fortalecer la circulación del cine dominicano y ampliar las oportunidades de acceso cultural para la ciudadanía”, señaló el ministro.

La Línea de Apoyo a Estrenos Nacionales en Espacios Alternativos busca fortalecer la exhibición de cine dominicano en todo el territorio nacional, fomentar la formación de públicos, impulsar circuitos alternativos de exhibición en coordinación con la Red de Espacios Audiovisuales de la República Dominicana (RESCAD) y promover estrategias innovadoras de distribución y promoción.

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República Dominicana inauguró la XLIX Reunión Ordinaria de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) y la XXIX Reunión Extraordinaria del Consejo Intergubernamental del Programa Ibermedia, con la participación de representantes de 22 países de la región.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; la directora de Dgcine, Marianna Vargas Gurilieva; Luís Chaby Vaz, presidente del Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) de Portugal y secretario ejecutivo de la CAACI; y Marcio Migliorisi, en representación de la Presidencia Interina del Consejo Intergubernamental de Ibermedia, ocupada actualmente por el ACAU de Uruguay.

Durante tres días, las autoridades cinematográficas y audiovisuales de Iberoamérica sostendrán reuniones de trabajo orientadas a fortalecer la cooperación regional, intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas y continuar impulsando iniciativas para el desarrollo del sector audiovisual.

Marianna Vargas destacó que recibir a las delegaciones de 22 países representa una oportunidad para reafirmar el compromiso de República Dominicana con la cooperación regional y con el fortalecimiento de la industria audiovisual.

Asimismo, recordó que el país forma parte del Consejo Consultivo de la CAACI y preside la Comisión de Formación, desde donde impulsa iniciativas orientadas al fortalecimiento de capacidades y al desarrollo profesional del sector audiovisual iberoamericano.

Por su parte, Luís Chaby Vaz valoró el compromiso de República Dominicana con los organismos regionales y destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer los vínculos entre los países miembros.

“La cooperación es una herramienta fundamental para el crecimiento de nuestras industrias audiovisuales. Reuniones como esta nos permiten avanzar juntos, compartir conocimientos y seguir construyendo una comunidad audiovisual iberoamericana sólida y dinámica”, afirmó.

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