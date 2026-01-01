Desde las producciones pioneras que abrieron el camino de la industria local hasta propuestas que han recorrido festivales internacionales, como Pepe, Olivia y las nubes o Sugar Island, la cinematografía nacional es tan diversa como los colores del arcoíris.

Esta oferta permite que los cinéfilos, que, según estadísticas de la Dirección General de Cine (Dgcine) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE), sumaron más de tres millones de asistencias en 2024, se debatan entre una y otra opción al momento de comprar su taquilla. Con su elección, el público no solo convierte una película en su favorita, sino que también puede extender su permanencia en cartelera más allá de su semana de estreno.

Encabezando la lista de las producciones con mayor tiempo en salas se encuentra Lotoman 2.0, que con 27 semanas ostenta el primer lugar desde 2011. La comedia dirigida por Archie López superó por una semana a La casa del kilómetro 5, de Omar Javier. Ambas fueron estrenadas en 2012.

En tercer lugar figura Carpinteros, de José María Cabral, con 22 semanas en cartelera tras su estreno en 2017. Le sigue Pérez Rodríguez, estrenada en 2024 y extendida hasta 2025, lo que permitió que el público dominicano la disfrutara durante 21 semanas.

Se trata de una producción de Humberto Tavárez, rodada en Lantica Media, en San Pedro de Macorís. Con ese mismo tiempo en salas también se ubicaron El proyeccionista, de José María Cabral, y Miriam miente, de Natalia Cabral y Oriol Estrada, ambas de 2019.

Con 20 semanas en cartelera aparecen Qué León, de Frank Perozo, y Código Paz, de Pedro Urrutia. Tres largometrajes alcanzaron las 19 semanas: I Love Bachata, Lotoman y Código Paz. Con 18 semanas se posicionaron Nolié en los países, de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, y El heredero, también de Frank Perozo.

Un grupo de seis producciones logró mantenerse 16 semanas en cartelera: ¿Quién manda?, Tubérculo Gourmet, Colao, Hermanos, Los Leones y La trampa. Otras seis alcanzaron las 15 semanas: Un lío en dólares, Pueto pa’ mí, Dos policías en apuros, No es lo que parece, Capitán Avispa y Perdiendo el juicio.

Con 14 semanas en salas se encuentran El rey de Najayo, Todas las mujeres son iguales, Trabajo sucio, Casi fiel, Súper cuartel de bomberos y Teacher Mechy. Durante 13 semanas permanecieron en cartelera títulos como Feo de día, lindo de noche, Lío de falda, Sanky Panky 2, Lotoman 003, Los paracaidistas y Expresos.

De acuerdo con las estadísticas de la Dgccine, 11 películas alcanzaron las 12 semanas, entre ellas Jaque Mate, La lucha de Ana, Mi angelito favorito, Todo incluido, Caribbean Fantasy, Súper papá, El fantasma de mi novia, Lo que siento por ti, El equipito, Malos padres y Los rechazados.

Finalmente, nueve largometrajes se mantuvieron alrededor de 11 semanas en cartelera, como Profe por accidente, Vamos de robo, Pa’ qué me casé, El plan perfecto y Pasao de libras, todas del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; así como Veneno, primera caída: El relámpago de Jack, de Tabaré Blanchard; Pulso, de Giancarlo Beras-Goico; y Fefita, de Tito Rodríguez.

Otras once producciones cerraron con 10 semanas en salas, consolidando un panorama que evidencia la vitalidad y la conexión del cine dominicano con su público.

