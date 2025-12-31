Comunicación, arte y literatura en 2025 y lo que viene en 2026

El universo de la cultura, la comunicación, el arte y la literatura resulta, por naturaleza, inabarcable en una sola entrega. Siempre emerge información nueva que amplía, matiza o contradice la primera evaluación de un año tan dinámico como 2025.

Por ello, este recuento se articula por áreas o categorías, con el propósito de ordenar los principales acontecimientos y ofrecer una lectura crítica que funcione, a la vez, como balance del año que concluye y visor de lo que se proyecta hacia 2026.

Comunicación

Consolidación de la televisión pública — Canal 4 Radio Televisión Dominicana (RTVD). El proceso de transformación y modernización de RTVD, iniciado en 2022 bajo la dirección general de Iván Ruiz, continuó consolidándose en 2025 con la aspiración de construir una televisión pública moderna, independiente, de calidad y con contenido original que eduque, entretenga e informe, al tiempo que promueva la cultura y la identidad nacional.

Esta transformación ha implicado inversiones millonarias en infraestructura, adquisición de equipos de producción, estudios, iluminación, sistemas de transmisión y tecnología digital, así como una remodelación integral de los estudios destinados a noticias, animación y programación infantil, además de la renovación de la señal y la transmisión digital.

Un hito relevante fue la creación del Instituto de Audiovisual y Comunicación de RTVD, que ofrece cursos gratuitos en producción, periodismo, edición y medios digitales, y que ya ha graduado a una nueva generación de jóvenes profesionales.

Los resultados son tangibles: un crecimiento de audiencia superior al 262.8 % en los últimos tres años, el doble de horas de programación propia y más de 18,000 horas de contenido en vivo transmitidas. Asimismo, se fortalecieron alianzas internacionales para la difusión de contenidos en el extranjero, consolidando RTVD Internacional como puente con la diáspora dominicana.

Entre los programas de producción original destacan El Mangú de la Mañana, Luna Llena, TopiTok 4.0, Central de Noticias y Central Deportes.

En el ámbito de las series, sobresale Los Trinitarios, primera serie histórica animada dominicana, dedicada a la independencia nacional y producida con tecnología Motion Capture y CGI, una plataforma de vanguardia aún subutilizada por la industria privada local. Se trata de una serie didáctica, históricamente asesorada, pensada para conectar a nuevas generaciones con la memoria nacional.

También resalta La Familia Espejo, serie original que ha recibido reconocimientos y preselecciones internacionales, al abordar con sensibilidad la vida de la familia de clase media contemporánea, sus tensiones, afectos y posibilidades de reencuentro.

Himno Nacional: grabación audiovisual renovada

Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro José Antonio Molina.

El 16 de agosto de 2025, en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, se presentó la nueva grabación audiovisual del Himno Nacional Dominicano, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) y el Coro Nacional Dominicano, bajo la dirección musical del maestro José Antonio Molina, titular de la OSN.

El proyecto tuvo como productor general a Juan Luis Guerra, quien aportó de manera gratuita su visión artística y técnica. La ingeniería de sonido estuvo a cargo de Allan Leschhorn —ingeniero principal, ganador de 20 premios Grammy—, junto a Manolo Sorrivas y Amable Frómeta, con la participación de 150 músicos y cantantes.

El patrocinio correspondió a la Presidencia de la República, el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes.

Casa Alofoque I y II

Santiago Matias.

La Casa Alofoque irrumpió en agosto de 2025 como un reality show digital 24/7, creado y producido por Santiago Matías (Alofoke) y transmitido íntegramente por YouTube. El formato apostó por la convivencia en tiempo real de los participantes, con cámaras activas las 24 horas y votación directa del público.

Definido como una propuesta disruptiva dentro del entretenimiento dominicano, rompió con los esquemas tradicionales de la televisión al trasladar el reality show al ecosistema digital en vivo, conectando con audiencias jóvenes y globales.

La primera edición reunió a 10 participantes —influencers, creadores de contenido y figuras mediáticas— de nacionalidad dominicana y extranjera, lo que añadió diversidad cultural y conflictos narrativos propios del formato. Según la producción, la temporada acumuló más de 335 millones de visualizaciones, con picos de audiencia simultánea superiores a 1.2 millones de espectadores, cifras comparables con grandes cadenas internacionales. En la Casa Alofoque II esos números fueron duplicados, con más de 600 millones de vistas.

La ganadora de la primera vesión fue Crucita (Darileidy Concepción), quien obtuvo premios en efectivo y un vehículo Mercedes-Benz, elegida por votación popular, y el ganador de la segunda versión fue La Fruta (José Manuel de la Cruz), quien obtuvo un automóvil Ferrari, además de 4 millones de pesos.

40 años de Premios Soberano

Una de las celebraciones de Premios Soberano.

La celebración de los 40 años de los Premios Soberano trascendió el formato de gala para afirmarse como un acto simbólico de memoria cultural, institucional y artística. Más que premiar la farándula, el evento se erige como un archivo vivo de la evolución del merengue, la bachata, el cine, el teatro, la televisión, la música urbana y las artes escénicas dominicanas.

En 2026, el galardón entra en su cuadragésimo primer ceremonial, reafirmando su valor patrimonial y su continuidad histórica ininterrumpida.

Cultura

Ministerio de Cultura.

Nombramiento y gestión de Roberto Ángel Salcedo al frente del Ministerio de Cultura generó inicialmente dudas y suspicacias. Sin embargo, su gestión sorprendió por una capacidad gerencial efectiva, una visión integral del país como territorio cultural y un claro sentido de programación estratégica.

Salcedo ha articulado una propuesta donde el lenguaje, la comunicación y la cultura se conciben como herramientas capaces de promover entendimiento social y acciones positivas.

XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025

Inauguración del Pabellón Frank Moya Pons en la Feria del Libro 2025.

La XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, según datos oficiales, recibió más de 705,000 visitantes y generó ventas superiores a RD$75 millones. Se realizaron más de 600 actividades y 130 lanzamientos editoriales, de los cuales 18 correspondieron a la Editora Nacional, con especial énfasis en la obra de Frank Moya Pons.

Se fortaleció el programa Bono Libro, el pabellón del cómic volvió a ser el más visitado y se consolidó la figura del escritor homenajeado. Asimismo, se evidenció el impacto de las redes sociales en la promoción literaria con la presencia de Eva Muñoz y Karine Bernal, quienes atrajeron a miles de jóvenes lectores.

Políticas culturales y formación

Palacio de Bellas Artes.

Se presentó el Plan Estratégico Institucional 2025-2028 del Ministerio de Cultura, alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se relanzó la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional, integrada por 110 jóvenes músicos; se implementó el Plan Frontera, priorizando las provincias limítrofes; y se desarrollaron programas como Calle Cultura.

Se remozaron infraestructuras clave: Centro Cultural Narciso González, Conservatorio Nacional de Música, Cinemateca Dominicana y salas del Palacio de Bellas Artes.

Más de 3,700 niños y adolescentes, en 15 provincias, accedieron a formación artística mediante las Escuelas Libres. Además, se impulsaron los proyectos de recuperación del Antiguo Ingenio Boca de Nigua y la transformación del Antiguo Casino de La Vega en Escuela de Bellas Artes.

XXXI Bienal de Artes Visuales: éxito y controversia

La XXXI Bienal de Artes Visuales, inaugurada el 30 de agosto de 2025 y dedicada a la maestra Elsa Núñez, recibió 609 obras en diversas disciplinas. De ellas, 210 fueron seleccionadas. El jurado estuvo presidido por Raúl Morilla, Lillian Carrasco e Hiromi Shiba.

El Gran Premio fue otorgado a Lucía Méndez Rivas por Healing Ritual, dotado con RD$1,000,000. Sin embargo, la mayor controversia surgió al premiar como escultura la obra Lo que se saca de raíz vuelve a crecer, una mata de palma presentada por David/Karma Davis Pérez.

El CODAP y la SODAV solicitaron la anulación del veredicto, a lo cual accedió el Ministerio, abriendo un intenso debate sobre ética curatorial, criterios de jurado y precedentes futuros. El ministerio de Cultura anuló el veredicto y ello generó mas conflicto al generar vaticinios negativos sobre ética de los jurados e independencia real de los mismos en el futuro.

Dirección General de Bellas Artes

Escena de la obra Tartufo, presentada en Bellas Artes.

Las compañías artísticas realizaron 82 actividades de difusión, con 135 funciones ante 70,978 personas, incluyendo presentaciones en provincias y en el extranjero (Medellín, Bogotá, Martinica, Nueva York, Miami, Chicago y Ciudad de México). En los espacios de Bellas Artes se desarrollaron 114 eventos con 205 funciones, a las que asistieron 75,717 personas.

DGCINE: resultados 2025

El documental Henry Molina, a la sombra de la democracia es un evento trascendente en el cine dominicano. Foto J. R. Sosa

Las audiencias del cine dominicano crecieron 18.7 % respecto al promedio de los últimos cinco años. Se beneficiaron 2,387 personas en programas de formación, 94 pasantes se insertaron laboralmente y se validaron 103 proyectos audiovisuales, generando 2,206 empleos directos, más de 21,000 noches de hotel y una recaudación fiscal superior a RD$297 millones.

Marianna Vargas, directora DGCINE.

Lo no dicho del cine del 2025

Si bien en 2025 llegaron a las pantallas dominicanas películas fundamentales como La Bachata de Biónico, Pepe, Sugar Island, Olivia y las nubes y Tiguere, el año también estuvo marcado por la aparición de obras valiosas que no contaron con el respaldo del mercadeo, la viralidad en redes, los premios de festivales ni la amplia acogida de la crítica institucional.

Entre esas películas —silenciosas en su recorrido comercial pero intensas en su propuesta estética y humana— figuran varias que merecen ser revisitadas como parte esencial del mapa cinematográfico dominicano reciente.

Libélula (Ronni Castillo) Producción sorprendente por la alta calidad lograda con recursos mínimos, limitada a una sola locación —un sótano de clase baja en Nueva York— y sostenida casi exclusivamente por un duelo actoral de altísimo nivel entre Pepe Sierra y Judith Rodríguez, dos de los talentos interpretativos más sólidos del país.

Estrenada en el Festival de Cine Dominicano Hecho en Casa 2025, organizado por Novo, la película pasó casi inadvertida para los jurados. Su relato aborda la nostalgia, el amor, la pérdida y la búsqueda de redención personal, atravesado por la promesa rota del llamado “sueño americano”. Libélula es un viaje emocional sobrio y honesto que invita a reflexionar sobre las decisiones, los anhelos y las sombras que acompañan a quienes dejan su tierra en busca de mejores oportunidades.

Madre: A dos centímetros de ti, Este drama conmueve desde una ternura contenida que hiela el alma y, al mismo tiempo, la envuelve en esperanza. Su directora, Desirée Díaz Silva, debuta aquí como guionista y directora de largometraje tras más de veinte años de trayectoria como productora y ejecutiva de producción en cine y televisión. Formada en cinematografía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con estudios complementarios en la EICTV de Cuba, Díaz Silva ha trabajado en proyectos como El Rey de Najayo, Road House, Veneno y 47 Meters Down. Madre: A dos centímetros de ti, apoyada por Ibermedia, se instala como una obra significativa del cine dominicano contemporáneo, marcada por una dirección cuidadosa, temas profundamente humanos y actuaciones comprometidas. La película aborda la maternidad, el perdón y la fragilidad emocional con una honestidad poco frecuente. Desirée Díaz Silva demuestra aquí una voz autoral clara. Merecía mejor acogida. Mucho mejor.

El Día de la Tormenta (Alexander Viola – Mentes Fritas) Extraordinaria. Una de las propuestas más originales del cine dominicano reciente. Alexander Viola construye una atmósfera singular al combinar folklore, thriller psicológico y realismo mágico, apoyándose con precisión en la dirección de actores, la fotografía, la edición y la dirección de arte.

La película utiliza el paisaje de San Juan de la Maguana —territorio cargado de mitos populares— para crear un espacio narrativo ambiguo donde lo cotidiano y lo místico coexisten. El bosque seco se convierte en refugio y purgatorio psicológico. Es una de esas obras que, de haber sido chilena o española, habría recibido mayor atención internacional. Pero nada: es lo que hay.

Au Revoir (Ronni Castillo) Otro caso evidente de miopía del público —y quizá de ciertos sectores de la crítica— frente a una narrativa introspectiva y contenida que rehúye el melodrama fácil, heredero del peor telenovelismo, para apostar por la profundidad emocional. Jalsen Santana ofrece una interpretación matizada y sobria, transmitiendo el duelo y la transformación interna de su personaje con notable economía expresiva. Jimmy Jean-Louis aporta peso dramático e intensidad, dominando escenas clave, mientras Sophie Gómez equilibra ternura y misterio en su composición. Ronni Castillo demuestra una evolución clara en su lenguaje cinematográfico, entregando una de sus propuestas más maduras y personales.

Películas dominicanas anunciadas para 2026

Cine Carmelita.

Animales (José Ramón Alama). Comedia dramática adulta que explora las complejidades del deseo, la verdad emocional y las relaciones de pareja. Un grupo de amigos de toda la vida se enfrenta a las consecuencias de jugar con fantasías que abren puertas íntimas para las que no estaban preparados.

Según Félix Manuel Lora (cinemadominicano.com), la película utiliza la metáfora animal para hablar sobre la fragilidad de las relaciones humanas, la negociación del deseo y los silencios que erosionan los vínculos adultos.

La batalla de los Ángeles. Proyecto del cual, por ahora, solo se conoce el título —poco original, por cierto— y del que se esperan mayores detalles.

La ciguapa (Francis Disla – La Aldea). Película de fantasía, terror y mitología, basada en la reinterpretación del mito de la ciguapa/xiguapa, figura central del folclore dominicano. La historia sitúa a una entidad ancestral que despierta tras la profanación de un santuario indígena, desencadenando una lucha por la supervivencia. La propuesta mezcla tradición cultural taína con códigos del cine de terror y acción contemporáneo.

Milly, la reina del merengue (Tito Rodríguez). Biopic largamente esperado que aborda la vida de una de las figuras más influyentes de la música dominicana. El tráiler anticipa una producción cuidada, con sólida base musical y actoral.

Nieta de mi abuela (Tatiana Fernández Geara) — Documental. Partiendo de la frase de su abuela —“No te quedes sola como yo”—, Tatiana Fernández Geara construye un relato íntimo que reconstruye la vida de Teresa, propietaria del icónico Cine Carmelita de San Francisco de Macorís, mujer divorciada tres veces en una sociedad conservadora. Archivos familiares, films antiguos y cartas personales articulan una reflexión sobre género, memoria y expectativas sociales.

Los Rechazados (Yasser Michelén) — Misión espacial . Segunda entrega de una saga con fuerte conexión con el público. La historia mezcla comedia, acción y ciencia ficción ligera, un terreno poco explorado en el cine dominicano. Yasser Michelén reafirma aquí su habilidad para conjugar humor popular con situaciones extraordinarias.

La Niña que Salvó la Navidad (Héctor Manuel Valdez). Guion de José Ramón Alama y fotografía de Camilo Soratti. Una historia familiar destinada a convertirse en referente del cine navideño dominicano. El elenco incluye a Charlotte MVP, Cheddy García, Frank Perozo, Fausto Mata, Manolo Ozuna, Pepe Sierra, El Napo, Ceky Vicini, El Chino Motorista y Pedro Casals.

Colosal (Nayibe Tavares-Abel) — Documental. Ensayo profundamente personal que entrelaza memoria familiar e historia política dominicana, desde el proceso electoral de 1990 hasta la experiencia de observación electoral en 2020. Democracia, memoria y legado familiar se cruzan en una obra de alto contenido reflexivo.

Juego de hombres (Ángel Muniz). Drama social que aborda la homosexualidad en el contexto del béisbol profesional dominicano, enfrentando machismo, religión y prejuicios. Ángel Muniz reafirma su vocación por lo incómodo, lo contestatario y lo necesario.

Elena y el mar (Tito Rodríguez) Drama social de enfoque autoral, con Ruth Emeterio al frente del reparto, acompañada por Niurka Mota, Stuart Ortiz y Escarlet Alburquerque. Una exploración sensible sobre migración, regreso y reconstrucción de vínculos.

Marileydi Paulino.

Marileydi (Tito Rodríguez) — Documental / Biopic. Basado en la figura de Marileidy Paulino, con Yisnidy Alcántara en el rol principal. Estreno previsto para el verano de 2026, tras los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Este listado nos fue suministrado por el portal cinedominicano.com) Los comentarios son nuestros.

Teatro no suficientemente valorado en 2025

Josué Hirujo.

El Principito (Antoine de Saint-Exupéry) Dirección, producción y adaptación: Josué Hirujo Toti. Con un elenco integrado por Ángel Ferreras, Guille Martin, Laura Rivera, JJ Sánchez e Indirita Acosta, música de Junior Basurto Lomba, escenografía de Ángela Bernal (Tracke Stage) y vestuario de Renata Cruz, este montaje logró un auténtico milagro escénico en el Teatro Laura Beltrán del Colegio Babeque Secundaria.

La propuesta fue reconocida por la crítica como una de las versiones más logradas del teatro escolar y familiar dominicano reciente, elevando el clásico a una experiencia escénica autónoma, poética y emocional.

Johnny, alma de tambora

Antonio Melenciano. Johnny alma de tambora.

Dirección y actuación: Antonio Melenciano. Presentado en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, el montaje articula música, cuerpo, memoria y testimonio personal. Melenciano encarna a Johnny Ventura desde una cercanía íntima, apoyado en gestualidad, voz y movimiento. Según una crónica de Diario Libre, el texto trasciende la biografía convencional para convertirse en una narración emocional y vivencial. Cabe recordar que el actor había presentado en 2015, en Bellas Artes, un musical de gran formato sobre el mismo tema, al que asistió el propio Ventura.

Literatura

José Mármol, Premio Nacional de Literatura 2013.

En 2025 se convocó por primera vez el Premio Hispanoamericano de Poesía “José Mármol”, creado por Valparaíso Ediciones y la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, con el objetivo de promover la creación poética en lengua española y dar visibilidad a nuevas voces.

Asimismo, se celebró la V convocatoria del Concurso Biblioteca Nacional de Décimas Espinelas, cuyo primer lugar fue otorgado a Arlene Sabaris.

Libros anunciados para 2026

Sable — Manuel Nova

Ensayo histórico que revela que el asesinato del periodista Orlando Martínez no fue producto de un accidente fortuito, sino de una operación criminal con nombre propio: Sable. El libro circulará en marzo de 2026, coincidiendo con un nuevo aniversario del martirio del autor de Microscopio, símbolo de la lucha por la libertad de prensa en la República Dominicana.

Domingo Batista (Selección)

Centro Cultural Banreservas.

Centro Cultural Banreservas, Centro León, Fundación Eduardo León Jimenes y Banreservas. Libro de colección que recoge cientos de fotografías artísticas del artista visual santiaguero, las cuales son impresionantemente seductoras a partir de captar lugares y refugios sobre todo rurales y marinos de República Dominicana. Se espera si circulación en febrero-marzo. El libro es una joya.

