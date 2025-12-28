Resumen cine 2025: la crónica total

Esta crónica no se va a ajustar a los curiosos criterios que ordenan escribir poco en las notas para el público que lee en digital, debido a que “la gente no lee”… No es tan seguro. La gente ha de leer lo que le interesa.

¿Qué aspiramos a describir cuando hablamos de cine en RD en 2025? ¿Nos referimos a las películas dominicanas y su desempeño en taquilla y crítica? ¿Hablamos de las internacionales? ¿Estamos apelando solo a lo que se proyectó en pantallas, independientemente del país en que se haya hecho o producido eso proyectado? No. Todas esas visiones son parciales, fragmentarias, parte de un todo…

Y el cine es más que eso. Es un sistema complejo integrado por muchos factores; es la suma de realidades y condiciones que exceden a lo que se proyectó en pantalla. El cine es un universo de relaciones cruzadas, de intenciones, proyectos, operaciones, sentimientos y sueños que son consustanciales a la necesidad tan humana de romper con lo establecido por la costumbre, lo fijado en la memoria como realidad social. El cine es reencuentro con arte, técnica, ilusión, sueños, lenguaje financiero, operaciones administrativas, egos —muchos egos— y sublimación de ilusiones o pensamientos.

La esencia del cine ha de crecer en las entrañas de la sociedad, a pesar de las facilidades hogareñas del streaming, porque proporciona una experiencia insustituible. Para el público, un vínculo emocional de escape o reencuentro con la realidad o la fantasía.

Para quienes construyen el cine, la certidumbre de contar historias, producir millones de pesos en taquilla o concretar propósitos. Como es claro, se trata de contabilizar y cualificar lo proyectado. Eso es lo obvio, lo contable. La esencia del cine es más. Estos preceptos son necesarios para evaluar un año de cine para un país como el nuestro.

Estrenos de RD

En 2025, se estrenaron 33 películas de factura nacional repartidas en siete géneros: documental, cine de autor, suspenso, animación, acción, drama y comedia, que han ratificado el regreso del público a las salas, del cual se había alejado luego de 2020 por la pandemia de Covid-19.

La vuelta de la gente a la gran pantalla —excelentemente bien descrita por Marc Mejía en su página **www.cinedominicano.com**— ha tenido en 2025 su mayor presencia.

En 2025, el cine dominicano dejó de ser promesa para convertirse en un territorio propio: un espacio donde la identidad se ensaya, se transforma, se sueña y se cuestiona.

Las salas se llenaron de historias en tal diversidad de géneros que cruzaban geografías y sensibilidades; un mosaico narrativo que parecía decirnos, sin alardes, que hemos entrado en la madurez.

Las películas dominicanas estrenadas fueron:

Dramas: Tíguere, Books & Drinks, Día Ocho, La Güira y la Tambora, Dossier de Ausencias, Libélula, Madre: A dos centímetros de ti, Sugar Island, Olivia & las Nubes, El Día de la Tormenta, La Estrategia del Mero, Adiós (Au Revoir) y Cucú.

Cine de autor: Pepe y La Bachata del Biónico, Sugar Island.

Acción: A Tiro Limpio.

Suspenso/Terror: Baño de Mujeres.

Comedias: Medias Hermanas, Carlota, la más barrial, Sanky Panky 4, Los Rechazados: Operación Submarino.

Documentales: Triunfo de la Democracia, El Pico Duarte, La 42, Kasimiro, Sueños Dorados, De Sicilia a Santo Domingo, Artesanos Dominicanos a Simple Vista, Boston El Rey del Hit: Luis Polonia y Wifredo: El legado de un genio del lente.

Carlota la más barrial.

Animación: Olivia y las Nubes.

La presencia por géneros ha experimentado cambios notables desde 2014–2017, cuando la comedia era el 70 % de lo producido. Ahora, en 2025, se tuvo en porcentajes por géneros: Documental: 10 películas (31.2 %); Drama: 7 películas (21.9 %); Comedia: 4 películas (12.5 %); Thriller: 2 películas (6.2 %); Comedia romántica: 1 película (3.1 %); Drama romántico: 1 película (3.1 %); Cine cristiano: 1 película (3.1 %); Animación: 1 película (3.1 %); Acción: 1 película (3.1 %) y Terror: 1 película (3.1 %). Fuente: cinedominicano.com.

La calidad del cine RD

¿Cómo anda y se expresa en pantallas el cine dominicano en función de su calidad? ¿Se ha avanzado? ¿Seguimos igual que en 2012?

Pepe, de Nelson Carlo de los Santos, fue la obra cumbre del año y la película dominicana de mayor reconocimiento internacional, al triunfar con Mejor Director en la Berlinale 2024.Ese hipopótamo que cuenta su propia historia —mitad sueño, mitad fantasma, mitad espejo— se convirtió en una metáfora del desarraigo caribeño, de la identidad en tránsito, de las muertes que cargamos dentro. Nelson Carlo, siempre disruptivo, opera desde un territorio donde pocos respiran: el riesgo estético absoluto.El proyecto fue presencia fílmica poderosa e imponente, con una fuerza que debía ser primera opción para premios. Hemos sido este año jurado del Festival de Huelva para la categoría Mejor Película Latinoamericana, y allí se ubicó a Pepe fuera de concurso, al considerar que sería muy influyente su triunfo en la Berlinale. Pero corresponde al país de origen no tratarla de la misma forma. Es una opción ganadora.

La Bachata del Biónico, de Yoel Morales, estableció un lenguaje audiovisual distinto a lo conocido: un estallido de gracia espontánea que mezcló falso documental, drama social y humor sin pedir permiso. El director, proveniente de la Escuela de Cine de la UASD, lo recordamos al conocerlo con su fábula fantástica rural Azul Magia, que vimos en Palacio del Cine. Aunque no tan grande en recaudación como las anteriores, se mantuvo en cartelera por más de 10 semanas y fue reconocida en premios locales como Mejor Producción Dominicana.Morales ratificó su intuición fílmica con un lenguaje fresco, juguetón y profundamente humano. Sus protagonistas —con un elenco secundario que funciona como corazón rítmico— cargaron una autenticidad que fue celebrada en varios festivales internacionales.

El público masivo encontró su estandarte con A Tiro Limpio, de Jean Guerra, un blockbuster de acción concebido desde un corto de 2013 hasta convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos del cine dominicano. Poder visual, ritmo, ambición: todo en su sitio. La sorpresa en clave fantástica llegó con Baño de Mujeres, la incursión de Caribbean Cinemas como productora. La película deslumbró por su factura técnica y por la transformación radical de Frank Perozo, quien además dirigió.

Madre, a dos centímetros de ti (Desireé Díaz Silva) Una cinta emocionalmente intensa que invita a la reflexión sobre los vínculos familiares. Helena (interpretada por Yany Prado), quien regresa a su pueblo costero en República Dominicana tras una ausencia de diez años para intentar recuperar a su hija Abril, ahora criada por su madre, Doña Lola (Mónica Bardem). El regreso de Helena reabre antiguos conflictos familiares, marcados por el abandono, la culpa y las diferencias generacionales. Bardem, actriz española con una sólida trayectoria, aporta solidez a su rol como la abuela, mientras que la joven actriz dominicana Ema Sofía Roque entrega una interpretación natural que equilibra al elenco.

Au Revoir, de Rony Castillo, representó el viaje íntimo del amor en el marco de un guion finamente estructurado, con sentido, que dio penetración a la primera dominicana en ser proyectada en el Festival de Angoulême, Francia. Su narración delicada y contenida evitó con dignidad el melodrama fácil, explorando la ruptura emocional con una sensibilidad transnacional que reunió acentos y rostros venidos de distintas geografías.

Dossier de ausencias. (Rolando Díaz). El crítico Marc Mejía sostiene que la cinta propone una mirada íntima y contenida al impacto emocional de la adopción forzada en contextos de vulnerabilidad. Con un enfoque documental que se entrelaza con recursos narrativos del drama, la película sigue a una periodista que busca a Moraima, una mujer que fue dada en adopción a los dos años.

Tíguere, de José María Cabral, volvió a desarmar la masculinidad tóxica desde un campamento juvenil. Allí, Manny Pérez ofreció una de sus actuaciones más sólidas, atrapado en un personaje que se deshace y se revela.

Cucú, el thriller psicológico dirigido por Tito Rodríguez, con Marlon Moreno y Evelyna Rodríguez atrapados en un matrimonio que viaja a las montañas buscando reparación, pero encuentra un enigma humano encarnado en un lugareño inquietante. Coproducción dominicana-colombiana-mexicana, su relato disecciona la pareja, el miedo y la fragilidad de los vínculos.

Sugar Island, de Johanné Gómez Terrero, Y desde una sensibilidad etnográfica conmovedora emergió esta la historia de una adolescente dominico-haitiana cruzada por desigualdades ancestrales. Obra premiada internacionalmente, reafirma a Gómez Terrero como una autora de mirada aguda y necesaria.

La Estrategia del Mero, del colombiano Edgar De Luque Jácome, es otro triunfo regional de la coproducción que unió al país con Colombia llegó con reconocida como Mejor Ficción en el Festival Internacional de Cine de Cuenca. Una pieza que sumó aire fresco a la cartelera local.

En un registro íntimo y desgarrador, Libélula, de Rony Castillo, se convirtió en una joya mínima: un drama migrante sostenido por Judith Rodríguez y Pepe Sierra en un duelo interpretativo que roza la pureza. Filmada en un solo espacio, la historia respira por la fuerza de su guion y la verdad de sus actores.

El cine espiritual tuvo su nota con Día 8, de José Gómez, inspirado en la figura del padre Emiliano Tardif. Una pieza bien estructurada y con actuaciones dignas de la seriedad eclesial del trabajo.

Terror/suspenso

Baño de mujeres.

Baño de mujeres (Frank Perozo) fue un atrevimiento de Caribbean Distributions que salió por la puerta grande: cine de terror y fantasía asumido desde la gran producción de cine industria dominicana por parte de una productora que había hecho de las comedias, su nicho. Actuaciones sobresalientes de Judith Rodríguez y Frank Perozo, que asume una transformación física y psicológica de alto nivel, además del debut de una joven actriz que estuvo a las alturas, y que llegó más allá: Angelique Burgos, entre otros.

Animación

Olivia y las Nubes.

Olivia y las Nubes, de Tomás Pichardo Espaillat, fue un poema visual. Con técnica artesanal y slow motion, elevó la animación dominicana a su cima estética. Jurados internacionales y crítica coincidieron: es una obra que marca época.

Comedias, nuevas formas de reír

Los Rechazados: Operación Submarino, de Yasser Michelén para Bou Group. Comedia coral, frenética, con un Salvador Pérez Martínez magistral y jóvenes intérpretes que confirmaron una nueva energía actoral, además de los aportes de Frank Perozo, Pepe Sierra y otros talentosos. Fue la película dominicana con mayor recaudación en RD en 2025, con más de RD$53 millones, colocándose segunda en el ranking general del año dentro del país.

Carlota, la más barrial, también de Yoel Morales, fue un fenómeno popular: una fábula urbana que conquistó salas, calles y conversaciones, encaminándose a récord de permanencia. Se convirtió en uno de los filmes dominicanos más vistos por semanas tras su estreno en agosto de 2025, manteniéndose en el primer lugar de taquilla durante varias semanas.

Desde España y RD llegó Amanece en Samaná, de Rafael Cortés, juego de equívocos y sentimentalidades en clave de humor dramático.

La Güira y la Tambora (Adrian Pucheu) Es homenaje fresco y emotivo al merengue típico y la cultura dominicana, destacando por su mezcla de comedia romántica, música auténtica y la esencia de los pueblos. En la cinta, los instrumentos en sí son pilares del folclor dominicano y caribeño, cruciales para el merengue típico y otras danzas, valorados por su sonido y rol en la identidad cultural.

Sanky Panky 4: De Safari (Elías Acosta) Es una cuarta parte que buscó reivindicar el desastre que fue la parte tres y aportó elementos distritos pero la frescura e impacto de la primera parte se sigue extrañando.

Medias Hermanas, (Yoel Morales), equilibró actuaciones naturales y profesionales en la mejor versión latina de la película peruana de 2012 y ha logrado buen impacto de permanencia en pantalla, vocación popular y cierta aceptación de la crítica.

Documentales: la memoria vuelve a hablar

René Fortunato, recién fallecido, junto al cartel de su documental "Triunfo de la democracia".

La no ficción vivió un esplendor insólito. Fue el género que más presencia tuvo en pantallas.

El Triunfo de la Democracia, de René Fortunato, su obra final, fue reconocida con una estrella de bronce en el Paseo de la Fama de Cine Downtown. Una despedida magistral. Fortunato es una figura que apenas ahora comienza a ser conocida. De ser criticado y difamado, hoy se revela su naturaleza verdadera: la de un rescatador, conservador y donador de imágenes históricas en movimiento, tanto al AGN como a la Cinemateca Dominicana. Deja una filmografía documental esencial para registrar nuestro pasado contemporáneo. El documental debería recibir respaldo para que sea proyectado a la juventud escolar y universitaria.

La 42 (José Maria Cabral).

La 42, de José María Cabral, llevó la cámara a las entrañas del barrio Capotillo, mostrando cultura, música, violencia, turismo y contradicciones. El documental es incisivo, impecable y supo desentrañar la esencia del destino, alejado de prejuicios y mostrando el valor humano de sus residentes.

Wifredo: El legado de un genio del lente, de José R. Soto Jiménez, honró al pionero de la fotografía dominicana con imágenes de belleza hipnótica. Bien hizo Soto Jiménez con consagrar la labor de Wifredo García.

Kasimiro, de Boynayel Mota, capturó rituales afro dominicanos con delicadeza etnográfica.

El Pico Duarte, de Rubio Pitaluga y García Dickson, fue una oda al ecosistema más alto del Caribe. Un trabajo que actualiza los documentales anteriores de Claudio Chea y Fernando Báez.

Sueños Dorados, de Mariano Pichardo, narró la trayectoria inspiradora de Marileidy Paulino, en un empeño de gran poder visual siguiendo a la atleta en su recorrido humano y deportivo.

Artesanos: Ingenio de las Manos celebró al país creador de objetos, resaltando la sabiduría popular, la destreza manual y la continuidad de tradiciones que definen la identidad cultural dominicana.

El Padrino II: 50 años y su filmación en RD, de Pablo Lozano, revisó ese capítulo legendario de nuestra historia cinematográfica, resaltando el impacto simbólico y logístico de una de las grandes producciones del cine mundial rodada en territorio dominicano.

Las películas internacionales más taquilleras

Lilo & Stitch (Disney) fue la más exitosa de todo el año en RD, con aproximadamente RD$108 millones recaudados, seguida de Minecraft (Warner Bros.). Fue uno de los estrenos más vistos, junto a Final Destination, otro lanzamiento internacional que se ubicó alto en el ranking de taquilla local y mantuvo un notable atractivo de boletería.

Premios y festivales de cine

Zumaya Cordero, Omar de la Cruz, el embajador indio Ramu Abbagani e Yvette Marichal durante el encuentro de prensa de Funglode y Caribbean Cinemas informan los detalles y programación del 17l Festival de Cine Global Dominicano 2025.

La 17.ª edición del Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) se realizó del 31 de enero al 6 de febrero de 2025. Organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), tuvo como objetivo promover el cine dominicano y el cine internacional, así como fortalecer la industria audiovisual local.Fue inaugurado en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito con la proyección de La luz que imaginamos, de Payal Kapadia (India/Francia/Luxemburgo/Países Bajos). Omar de la Cruz, director del festival, fungió como organizador general del evento. El país invitado fue India y en total se presentaron entre 122 y 123 producciones (largometrajes, cortometrajes, documentales y animaciones), con la inclusión de nuevas secciones como Vanguardias y Perspectivas, enfocadas en óperas primas y talentos emergentes del cine mundial.

Fine Arts Hecho en RD

Se desarrolló del 3 al 9 de abril, organizado por Caribbean Cinemas, con el auspicio de Altice Dominicana (a través de su programa Altice Cinema) y el apoyo de diversos patrocinadores. El evento dio un espacio estelar al cine dominicano con 15 películas dominicanas en estreno, 18 cortometrajes dominicanos y 4 películas destacadas, además de conversatorios sobre La evolución de la dirección cinematográfica, Edición y efectos especiales, Construcción actoral y Preparación de actores.

El jurado, formado por José D’Laura, Félix Manuel Lora, Jeury Frías, Katherine Montés e Ysidro García, otorgó los siguientes premios:

Mejor Película: La Bachata del Biónico , dirigida por Yoel Morales .

, dirigida por . Mejor director: Nelson Carlo de los Santos Arias , por Pepe .

, por . Mejor Documental: Kasimiro , dirigido por Boynayel Mota .

, dirigido por . Mejor Actor Principal: Manuel Raposo , por La Bachata del Biónico .

, por . Mejor Actor Secundario: Dionis Taveras , por La Bachata del Biónico .

, por . Mejor Actriz Secundaria: Ana Minier , por La Bachata del Biónico .

, por . Mejor Guion: Yoel Morales y Cristian Mojica , por La Bachata del Biónico .

y , por . Mejor Actriz Principal: Judith Rodríguez , por Libélula .

, por . Premio del Público: Wilfredo, dirigido por José R. Soto Jiménez.

El ciclo de cine dominicano en Centro Cultural Banreservas 2025

Centro Cultural Banreservas.

Realizado con el apoyo de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADOPRESCI), incluyó las proyecciones de: Por eso vengo al río, La cigüeña, Pérez Rodríguez, Canta y no llores, Aire, El fotógrafo de la 40, El trayecto, Insular, Capitán Avispa, Safari, Boca Chica y La Grande.

ACROARTE y el Premio Soberano 2025

La Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE) mantuvo su postura como entidad responsable del premio artístico más importante del país, que incluye el cine en seis categorías. El veredicto de los jurados de cine fue:

Mejor Película (Comedia): La Familia ( Yasser Michelén , recibido por José Ramón Alamá ).

( , recibido por ). Mejor Película – Drama: La Grande ( Antonio Rubio ).

( ). Mejor Director de Cine: Humberto Tavárez , por Pérez Rodríguez .

, por . Mejor Actor de Cine: Héctor Aníbal , por Las Pequeñas Cosas .

, por . Mejor Actriz de Cine: Lumy Lizardo , por La Grande .

, por . Actriz Destacada en el Extranjero: Zoé Saldaña, por la película Emilia Pérez.

Premios La Silla 2025 (ADOCINE)

Los XII Premios La Silla 2025, correspondientes a la 11.ª edición de los galardones del cine dominicano entregados por la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (ADOCINE), se celebraron el 18 de diciembre de 2025.

Mejor Producción Cinematográfica: La Bachata del Biónico (Gran ganadora de la noche).

(Gran ganadora de la noche). Mejor Director: Yoel Morales , por La Bachata del Biónico .

, por . Mejor Actor Protagónico: Manuel Raposo , por La Bachata del Biónico .

, por . Mejor Actriz Protagónica: Lumy Lizardo , por La Grande .

, por . Mejor Actor de Reparto: El Napo , por La Bachata del Biónico .

, por . Mejor Actriz de Reparto: Ruth Emeterio, por Sugar Island.

Premios técnicos y creativos

Mejor Animación: Olivia & las Nubes .

. Mejor Comedia: La Tercera Edad .

. Mejor Documental: Por eso vengo al río .

. Mejor Cortometraje: Camina Ven .

. Mejor Dirección de Arte / Diseño de Producción: Cristóbal Valecillos – Aire, solo respira .

– . Mejor Dirección de Casting: Mario Núñez – La Grande .

– . Mejor Dirección de Fotografía: Alexander Viola – La Bachata del Biónico .

– . Mejor Diseño de Sonido: Alain Muñiz / Geu Florentino Gómez – Capitán Avispa .

– . Mejor Edición: Yoel Morales , Patricia Pepén – La Bachata del Biónico .

, – . Mejor Guion: Cristian Mojica , Yoel Morales – La Bachata del Biónico .

, – . Mejor Maquillaje y/o Peluquería: Odette Pedie – Sugar Island .

– . Mejor Musicalización: Mediopicky , Wander Reynoso – La Bachata del Biónico .

, – . Mejor Vestuario: Leandra Faña – La Grande .

– . Mejores Efectos Especiales / Visuales: Peluca FX / Contrasentido PC / Morgana Studios – Aire, solo respira .

– . Mejor Canción Original: “Mi Amor”, de Juan Luis Guerra (Capitán Avispa).

VI Premio de la Crítica Cinematográfica ADOPRESCI 2025

Entregado el 7 de agosto de 2025 por la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADOPRESCI), en un ceremonial desarrollado en el Centro Cultural Banreservas, con apoyo de Banreservas y Logomarca.

El veredicto fue:

Mejor Película de Ficción: Pérez Rodríguez .

. Mejor Dirección: Humberto Tavárez ( Pérez Rodríguez ).

( ). Mejor Guion: Humberto Tavárez ( Pérez Rodríguez ).

( ). Mejor Actor: Joshua Wagner ( Pérez Rodríguez ).

( ). Mejor Actriz: Mariela Pichardo ( La Grande ).

( ). Mejor Documental: El fotógrafo de la 40 ( Erika Santelices y Orlando Barría , producido por Fernando Santos ).

( y , producido por ). Mejor Elenco: La Familia .

. Mejor Fotografía: Micaela Cajahuaringa ( Boca Chica ).

( ). Mejor Diseño de Producción: Giselle Madera ( La Familia ).

( ). Mejor Edición: Nathalia Lafuente ( Morena(s) ).

( ). Mejor Sonido: Gisela Fulla-Silvestre ( Boca Chica ).

( ). Mejor Musicalización: José Torres, Aneudy Lara y Cresencio “El Prodigio” García (Boca Chica).

El Paseo del Cine Downtown. El 11 de noviembre de 2025 se celebró la quinta edición del Paseo de las Estrellas del Cine Dominicano en Downtown Center, Santo Domingo, donde se develaron estrellas en mármol negro y bronce para cuatro figuras destacadas del cine nacional:

Los homenajeados

María Castillo, actriz, directora, maestra actoral y productora con más de cinco décadas de trayectoria;

José María Cabral, director de filmes influyentes como Jaque Mate y Carpinteros, explorador de temáticas complejas del ser humano y la memoria colectiva;

Peyí Guzmán, cineasta dominicano cuyo aporte creativo fue reconocido públicamente.

In memoriam para René Fortunato, reconociendo su legado como uno de los principales documentalistas e historiadores del cine dominicano. Falleció el 18 de julio de 2025, a los 67 años. Fue Profesor Honorario de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y asumió el cine como herramienta de memoria, resistencia y construcción de identidad cultural. La estrella fue develada ante su esposa Matty Vásquez y sus dos hijos.

El comité honorífico está conformado por representantes de DGCINE, ProDominicana, ACROARTE, ADOPAE, ADOPRESCI y Downtown Center.

In memoriam

José Rafael Lantigua.

En 2025 fallecieron once figuras vinculadas a la industria cinematográfica, además del licenciado José Rafael Lantigua, escritor, crítico literario y uno de los principales propulsores, como ministro de Cultura, de la Ley Nacional de Cine. Su partida dejó un vacío indescriptible.

Los que partieron fueron: Franklin Domínguez (director, dramaturgo, actor); Iván García (actor, dramaturgo, director, maestro de teatro) y René Fortunato (documentalista, director y productor, cofundador de ADOCINE y gestor clave para la aprobación de la Ley Nacional de Cine).

También nos dejaron físicamente: la actriz Josefina Gallard; Agliberto Meléndez, director de cine fundamental gracias a Pasaje de Ida (1988); la actriz y locutora María Cristina Camilo; el productor y compositor William Liriano; el cineasta Arturo Báez Cordero; el actor Miguel Ángel Martínez; la actriz de comedias televisivas Marquis Legizamón y la comediante y vedette Angelita Curiel.

Rueda Cine

Rueda Cine.

Rueda Cine es una iniciativa cultural y educativa que lleva el cine dominicano directamente a comunidades de todo el país, especialmente a aquellas que no cuentan con acceso frecuente a salas comerciales o espacios formales de exhibición cinematográfica. Persigue democratizar el acceso al cine dominicano: ofrecer proyecciones gratuitas en espacios públicos como parques, plazas, barrios y escuelas, para que más personas puedan disfrutar del cine local.

Rueda Cine es un cine itinerante, es decir, móvil, que viaja por diferentes localidades del país proyectando películas. Las proyecciones se realizan al aire libre o en espacios comunitarios, con acceso libre y gratuito, aun cuando ha estado incursionando en la zona urbana (incluyendo Santo Domingo), en la cual operan numerosas salas de cine.

En 2025 realizó proyecciones durante todo el año, con más de 30 funciones en provincias como Santiago, Higüey, San Cristóbal y Puerto Plata. Las funciones reúnen a cientos de personas en cada jornada, convirtiéndose en espacios de encuentro comunitario, cultura popular y aprendizaje audiovisual. El director del proyecto, Antonio Alma Turull, explica que la iniciativa busca cerrar las barreras geográficas y sociales que limitan el acceso de muchas comunidades al cine dominicano.

Premios internacionales de películas dominicanas

Pepe (Nelson Carlo de los Santos Arias) — Logros y premios internacionales (temporada 2025):

Oso de Plata a Mejor Dirección — Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), un hito histórico para la RD.

Premio Especial del Jurado — Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

Fue exhibida en importantes festivales como Tokio (Japón), sin premio específico reportado.

Capitán Avispa, la cinta animada dirigida por Jean Gabriel Guerra y Jonnathan Meléndez.

Capitán Avispa (Jean Gabriel Guerra y Jonnathan Meléndez) — Nominación a Mejor Película de Animación — Premios Platino del Cine Iberoamericano 2025. Fue representada en festivales internacionales de género y animación (selecciones oficiales y exhibiciones), aunque sin premio mayor reportado.

La Bachata del Biónico (Yoel Morales) — Premio de la Audiencia — South by Southwest Film Festival (SXSW), Austin, EE. UU., en 2025.

Colón de Plata a Mejor Actor para Manuel Raposo — Festival de Huelva de Cine Iberoamericano (España).

Selección oficial en el BFI London Film Festival (Londres), Festival LALIFF (Los Ángeles Latino), Festival de Locarno (Suiza) y otros festivales internacionales.

Sugar Island (Johanné Gómez Terrero) — Premios y reconocimientos en festivales 2024–2025:

Edipo Re Award – Special Mention — 81st Venice International Film Festival.

Ca’ Foscari Young Jury Award — Venecia.

WIFT GR Award — 65th Thessaloniki International Film Festival.

Coral Award for Artistic Contribution — Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (La Habana).

Gran Prix de Genève — Geneva International Human Rights & Film Festival (nominada).

Programada y exhibida en múltiples festivales: Málaga, Taipei, Lima, Estocolmo, Mannheim-Heidelberg.

Olivia y las Nubes (Tomás Pichardo Espaillat) — Mejor Largometraje / Mejor Director en festivales chilenos y circuitos internacionales (reportado por medios en 2025), y Mención de Honor en el TTFF 2025 (Taiwan / Taipei Film Festival), además de selecciones oficiales y otros lauros. Ampliamente programada y premiada en circuitos de animación y festivales internacionales.

Nieta de mi Abuela (Tatiana Fernández Geara) — Estreno / Premio / Selección — Chicago Latino Film Festival, relevante festival latinoamericano.

Colosal (Nayibe Tavares) — Selección Oficial — Berlinale Forum 2025, una de las secciones más destacadas del Festival Internacional de Cine de Berlín.

La 42 (José María Cabral) — Selección Oficial — South by Southwest (SXSW), festival clave para el cine independiente.

Platanero (Juan Frank Hernández) — Nominación a Mejor Corto de Acción Real — Prix Iris / Quebec Cinema Awards 2025 (Canadá).

Premiere mundial — Sundance Film Festival 2025 (EE. UU.), foco global para cortometrajes y largometrajes independientes.

La MovieRD

La MovieRD es una plataforma de streaming lanzada el 30 de enero de 2025 que ofrece contenidos dominicanos con enfoque local. LaMovieRD (Lamuvierd) es una plataforma de difusión y apoyo del cine dominicano, concebida y dirigida por Ángel Muñiz como una iniciativa independiente de creación, investigación y difusión audiovisual, con énfasis en el cine de autor, la experimentación narrativa y la memoria cultural dominicana.

Su creador la concibe como una respuesta a la escasez de plataformas dedicadas al cine reflexivo, poético y socialmente comprometido, especialmente aquel que dialoga con la identidad, la historia y las tensiones contemporáneas del Caribe.

Sus objetivos son: fomentar el cine de autor dominicano; investigar nuevas formas de narración audiovisual; rescatar y reinterpretar la memoria social y cultural; formar y acompañar procesos creativos; y difundir obras audiovisuales alternativas, tanto en circuitos culturales locales como en festivales, muestras y espacios especializados, nacionales e internacionales. Es un proyecto cultural y artístico que como una productora convencional: un espacio de pensamiento y creación que apuesta por el cine como acto estético, político y de memoria, y por la consolidación de una voz audiovisual dominicana crítica y contemporánea.

Caribbean Cinemas

Caribbean Cinemas es actualmente la principal cadena de distribución y exhibición cinematográfica del país, y una de las productoras de cine más activas.

Dentro de sus acciones para rediseñar su esquema de negocio, cerró en enero el cine de Acrópolis Business Mall y relanzó como VIP el conjunto de cinco salas de Novo Centro, ampliando a dos los espacios destinados al público de clase media alta con capacidad de pagar servicios de primer nivel. En Novo Centro se incorporaron butacas reclinables, Lounge Bar y experiencias más exclusivas.

Caribbean Cinemas anunció la apertura de nuevas salas en Ágora Mall, con instalaciones modernas y tecnología cinematográfica avanzada, como parte de su expansión en el Distrito Nacional. Asimismo, remodeló sus salas de Plaza Internacional Santiago y Coral Mall, mejorando la experiencia de visualización con tecnología actualizada y servicios ampliados.

Las salas Fine Arts en Novo Centro se relanzaron con concepto VIP a partir de diciembre de 2025, incorporando butacas reclinables, Lounge Bar y experiencias más exclusivas, llevando al país a contar con dos espacios con estas características.

Dirección General de Cine

La Dirección General de Cine (DGCINE) continuó impulsando sus programas de apoyo a la internacionalización de proyectos dominicanos en mercados globales (por ejemplo, Cannes), mantuvo la promoción del cine dominicano en festivales internacionales y plataformas dedicadas a la difusión del trabajo nacional, así como sus programas de fomento, entre ellos FOMPROCINE.

La DGCINE acompañó y respaldó de manera activa las actividades de la industria, los proyectos cinematográficos y sus procesos, apoyándose en la Ley Nacional de Cine, manteniendo comunicación con los actores del sector y presencia constante en estrenos, procesos de producción y premieres.

Además, la DGCINE continúa siendo un actor clave en las políticas de fomento, el apoyo a la producción nacional y la difusión cultural del cine dominicano fuera del país.

Cinemateca Dominicana

La Cinemateca Dominicana se mantuvo como un eje esencial para la preservación, exhibición y reflexión del cine nacional e internacional, fortaleciendo su papel como espacio de memoria audiovisual, formación de públicos y resguardo del patrimonio fílmico dominicano.

Está bajo la responsabilidad del conservador audiovisual José Enrique Rodríguez y su equipo de jóvenes talentos de la conservación; se profundizaron sus acciones en el rescate del patrimonio, la educación cinematográfica y la exhibición crítica.

Durante este año 2025 se avanzó de manera significativa en la terminación de la restauración de la planta física y, en especial, de la sala grande de proyecciones, así como en la adquisición de modernos equipos de proyección y la construcción de nuevos salones.

Mientras estos trabajos concluyen, la sala actualmente en uso sirve para la realización continua de proyecciones de cine dominicano, cine fórums, así como actividades de formación y capacitación: paneles, conferencias, intercambios de experiencias y talleres.

El fenómeno Cine Oasis

Un pequeño complejo de cines en Bonao pasó a ocupar un lugar prioritario en la atención del público cinéfilo, debido a que fue el primero y el único, durante varias semanas, que proyectó la película Wicked: For Good (Universal). La exhibición fue posible porque la firma internacional propuso una tarifa distinta y muy por encima de lo acostumbrado en el mercado dominicano. Los números “no daban”, por lo que no se pudo firmar inicialmente la distribución de esta cinta de fantasía, remake distante de El Mago de Oz, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, entre otras estrellas.

Cine Oasis, establecido en 2010 por el ingeniero Wellington Mejía, fue concebido no solo como una exhibidora provincial de cine, sino también como una empresa de servicio comunitario, que ofrece facilidades a grupos locales vulnerables, a los cuales se les brindan proyecciones gratuitas una vez a la semana, con una atención muy directa al público, a cargo de la administradora y el personal. Se trata de un confortable sistema de cuatro salas de tamaño promedio, ubicadas en la cuarta planta de un centro comercial, donde un equipo de trabajo se esfuerza por ofrecer un servicio satisfactorio.

Caribbean Cinemas rechazó los términos planteados por Universal, franquicia que, de manera curiosa, es representada por la cadena de los Carradine, donde tienen su sede operativa. Otros cines provinciales también declinaron presentar la película, lo que no ocurrió con Cine Oasis, que aceptó las condiciones.

El hecho es que, al ser únicamente Cine Oasis el exhibidor de la película, se generó un foco de atención nacional hacia Bonao. Se produjo una avalancha de comentarios en las redes sociales y se organizaron tours para ver Wicked 2, ofrecidos por agencias de viaje como un negocio externo a la administración de Oasis, incluyendo opciones gastronómicas y de turismo interno local.

Conocimos este cine durante una visita de directivos de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADOCINE), y la experiencia resultó realmente interesante y agradable. Una cantidad inmensa de personas acudía a ver la producción norteamericana. Los ejecutivos de Cine Oasis fueron muy atentos con nosotros, los comisionados de ADOCINE.

Sin embargo, con el paso de las semanas y ante una venta de boletería que no fue la esperada —debido a la limitada capacidad de Cine Oasis—, Universal reorientó sus aspiraciones tarifarias y llegó a un acuerdo con Caribbean Cinemas, por lo que la película comenzó a proyectarse en esta cadena, incrementando las ventas y la cantidad de público con acceso a la misma.

Lo que viene en 2026

Caribbean Cinemas celebrará en 2026 sus 50 años de instalación en la República Dominicana. Para esa conmemoración de seguro que prepara un programa de celebración todo el ano con algún logo con el 50 incluido.

Caribbean Cinemas es una cadena de salas de cine originaria de Puerto Rico, fundada el 19 de junio de 1969 por Víctor Carrady (QEPD). La cadena inició sus operaciones en su país de origen con el Regency Theatre, en Santurce, y desde entonces creció hasta convertirse en una de las cadenas de exhibición cinematográfica más grandes del Caribe.

Ya se conoce que Caribbean Cinemas abrirá nuevas salas en cinco provincias, iniciando entre febrero y marzo en San Pedro de Macorís. Hasta el momento no se han establecido oficialmente cuáles serán las otras cuatro localidades.

Festivales de cine 2026

Festival de Cine Global Santo Domingo.

Festival de Cine Global Santo Domingo (Global Film Festival Santo Domingo) 28 de enero – 4 de febrero de 2026. Es uno de los eventos cinematográficos más importantes del Caribe, con proyecciones internacionales y actividades relacionadas con el cine y debates. Ya ha sido anunciado por parte del ingeniero Omar de la Cruz, y lo que trae …se las trae: proyectos nacionales e internacionales de cine de calidad imperdibles.

Unibe Short Film Fest. Marzo 2026 . Festival centrado en cortometrajes, organizado desde la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

II Festival de Cine Universitario INTEC 2026, que tuvo una exitosa primera edición en 2025.

V Ciclo de Cine Dominicano en Centro Cultural Banreservas 2026, con el apoyo de ADOPRESCI, presentando las mejores películas dominicanas de 2026.

Festival de Cine Fin Arts “Hecho en RD”. Abril 2026. Evento dedicado a cine producido en República Dominicana (producciones dominicanas). El equipo dirigido por Zumaya Cordero trabaja desde el segundo semestre de 2025 coordinando y firmando acuerdos con productores de cine locales, procurando tener la cartelera más novedosa y sorprendente a los ojos de los cinéfilos.

XIX La semana más corta 2026. Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Recinto de Santo Domingo), en el cual serán presentadas más de 30 cortometrajes (trabajos de fin de ano de sus estudiantes) tocando diversos temas. Es un evento académico de altísimo prestigio. Del mismo han salido talentos de la dirección y la actuación vigentes hoy día en la industria.

Dominican Film Festival in New York (festival dominicano en Nueva York)

Octubre 2026. Aunque no se celebra físicamente en RD, es un festival importante para el cine dominicano con selección de películas dominicanas o de cineastas dominicanos.

Alma de Samaná International Film Festival. Un nuevo festival internacional de cine que se realizará en el resort Alma de Samaná, enfocado en cine del Caribe y producciones dominicanas. Fue anunciado que debutará en 2026, aunque aún no hay fechas exactas específicas publicadas.

Primera película anunciada para 2026

La veterana Ruth Emeterio hace su segundo protagónico, luego de Sugar Island, con Elena y el Mar, bajo la dirección de Tito Rodríguez. Es una historia emotiva y dramática historia de inmigración y familia. Además de Ruth Emeterio, actúan Niurka Mota, Stuart Ortiz y Escarlet Alburquerque, quienes conforman los personajes principales de esta historia, producida por La Aldea.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más