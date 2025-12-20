El In memoriam de Premios La Silla 2025 se erigió como uno de los momentos más conmovedores y mejor logrados en la historia de este galardón que celebra a la industria desde la propia industria.

Mario Rodríguez , instrumentista, e Ivanna Loyola, intérprete, actuaron sobre un tema acústico original, de letras delicadas y hondamente sentidas, la voz de una intérprete que parecía filtrarse hasta los huesos, acompañada por la digitación tierna y precisa de un guitarrista, fueron desfilando las imágenes de quienes hoy ya no están, pero permanecen.

Estos homenajeados nombres dejaron una obra que se resiste al olvido. Sus imágenes, proyectadas en silencio reverente, recordaron que el cine también es memoria, testimonio y herencia.

Los homenajeados fueron: Angelita Curiel, Franklin Domínguez, Iván García, Josefina Gallard, Agliberto Meléndez, René Fortunato, María Cristina Camilo, William Liriano, José Rafael Lantigua —escritor, crítico literario y uno de los principales propulsores, como ministro de Cultura, de la Ley Nacional de Cine—, Arturo Báez Cordero, Miguel Ángel Martínez y Marquis Legizamón.

Resulta llamativo que el parte oficial del premio, exhaustivo en la relación de los ganadores vivos, no haga referencia a este segmento concebido precisamente para conjurar el olvido y subrayar el papel de estos hombres y mujeres que ya no están entre nosotros, pero que —gracias al cine— continúan presentes en nuestra sensibilidad y en nuestras vidas. Su legado nos recuerda el valor de la pasión creadora, edificada a fuerza de trabajo, sacrificio y caminos muchas veces cuesta arriba.

Queda claro que estos creadores merecían este reconocimiento y, por parte de los medios especializados en cine, una atención que también es homenaje y permanencia. Dejemos sus imágenes inscritas en la historia que ayudaron a construir, porque ahí, sin duda, les pertenece un lugar.

La ceremonia, conducida por Tita Hasbún, Ico Abreu y talentos de RTVD, rindió además un merecido homenaje a los expresidentes de ADOCINE, Iván Reynoso y Hans García, por su firme defensa de la Ley de Cine.

Premios La Silla contó con el auspicio de la Dirección General de Cine (Dgcine), RTVD, la televisión pública; la plataforma de difusión del cine dominicano LaMuviRD+; Estudios Quita Sueño, de Ángel Muñiz; Plaza Sambil; la Alcaldía del Distrito Nacional; Ron Siboney; 3D HUB; el portal informativo CineDominicano.com, del más activo comunicador en cine en la red Marc Mejía y la agencia de comunicación especializada Cinéate, dirigida por Taína Rodríguez.

Los ganadores La Silla 2025

Mejor Producción Cinematográfica: La Bachata de Biónico

Mejor Director: Yoel Morales – La Bachata de Biónico

– La Bachata de Biónico Mejor Canción Original: “Mi Amor” – Juan Luis Guerra – Capitán Avispa

– Capitán Avispa Mejor Dirección de Arte y/o Diseño de Producción: Cristóbal Valecillos – Aire, solo respira

– Aire, solo respira Mejor Dirección de Fotografía: Alexander Viola – La Bachata de Biónico

– La Bachata de Biónico Mejor Actor Protagónico: Manuel Raposo – La Bachata de Biónico

– La Bachata de Biónico Mejor Actor de Reparto: El Napo – La Bachata de Biónico

– La Bachata de Biónico Mejor Actriz Protagónica: Lumy Lizardo – La Grande

– La Grande Mejor Actriz de Reparto: Ruth Emeterio – Sugar Island

– Sugar Island Mejor Animación: Olivia & Las Nubes

Mejor Comedia: La Tercera Edad

Mejor Documental: Por Eso Vengo al Río

Mejor Cortometraje: Camina Ven

Mejor Dirección de Casting: Mario Núñez – La Grande

– La Grande Mejor Diseño de Sonido: Alain Muñiz / Geu Florentino Gómez – Capitán Avispa

– Capitán Avispa Mejor Edición: Yoel Morales, Patricia Pepén – La Bachata de Biónico

– La Bachata de Biónico Mejor Guion: Cristian Mojica, Yoel Morales – La Bachata de Biónico

– La Bachata de Biónico Mejor Maquillaje y/o Peluquería: Odette Pedie – Sugar Island

– Sugar Island Mejor Musicalización: Mediopicky, Wander Reynoso – La Bachata de Biónico

– La Bachata de Biónico Mejor Vestuario: Leandra Faña – La Grande

– La Grande Mejores Efectos Especiales: Peluca FX – Aire, solo respira

– Aire, solo respira Mejores Efectos Visuales: Contrasentido PC / Morgana Studios – Aire, solo respira

– Aire, solo respira Mejor Tráiler (Voto Popular): Rock del Caribe: Primera Etapa– Coradin Productions

