La serie fantástica estadounidense Stranger Things regresó en Navidad a Netflix con tres nuevos episodios de su quinta y última temporada, cuyo gran final está previsto para el 1 de enero.

A continuación, cinco cosas que hay que saber sobre esta serie, estrenada en 2016, que cuenta la historia de un grupo de adolescentes en un pueblo ficticio de Estados Unidos que se enfrenta a fenómenos sobrenaturales y a un universo paralelo.

Reparto estelar

Stranger Things devolvió a la pantalla a estrellas de los años 80, como Winona Ryder, quien obtuvo una nominación al Globo de Oro en 2017 por su papel de Joyce Byers, y Matthew Modine (La chaqueta metálica), que interpreta al doctor Brenner.

Además, Robert Englund, conocido por encarnar al icono del terror Freddy Krueger, hace un cameo en la serie.

La producción también impulsó las carreras de sus actores más jóvenes. Millie Bobby Brown saltó a la fama con solo 12 años y, a sus 21, ya produce y protagoniza superproducciones como la exitosa saga Enola Holmes.

Finn Wolfhard, de 23 años, que interpreta a Mike Wheeler, ha participado en franquicias como It y Cazafantasmas.

En declaraciones a la AFP en marzo de 2024, el actor afirmó sobre el final de la serie:

“Queremos estar a la altura de todos estos personajes. Hay que encontrar el equilibrio para ofrecer el final perfecto a cada uno”.

Nostalgia ochentera

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, capturaron el espíritu de los clásicos de la década de 1980, con claras referencias a Steven Spielberg (E.T.), Stephen King (It) y Los Goonies.

A lo largo de cinco temporadas, los personajes se enfrentan a monstruos sobrenaturales vestidos con vaqueros Levi’s de tiro alto, camisetas de colores saturados y zapatillas Nike Cortez o Vans.

Desde el corte de pelo tipo “tazón” de Will Byers hasta el mullet despeinado de Steve Harrington, la serie ha dado nueva vida a peinados y objetos icónicos de la época, como las bicicletas o el walkman de Max, que reproduce Running Up That Hill de Kate Bush. Este éxito de 1985 superó los mil millones de reproducciones en Spotify y alcanzó el primer puesto en el ranking británico en junio de 2022, 37 años después de su lanzamiento.

Fenómeno global

Stranger Things se ha convertido en un fenómeno mundial. Es una de las series más vistas de Netflix y contribuyó a consolidar a la plataforma como una potencia cultural.

Cada episodio cuenta con un presupuesto estimado de decenas de millones de dólares, lo que supera el coste de producción de muchas grandes películas de Hollywood.

Lección de marketing

El éxito de la quinta temporada, que alcanzó cerca de 60 millones de visualizaciones en pocos días tras su estreno en noviembre, se refleja también en su fuerte presencia en espacios culturales y urbanos de grandes capitales del mundo.

“La serie me hizo amar los años 80. La vi con mi padre, que vivió esa época”, contó a la AFP en París Léa Hobey, una veterinaria de 29 años, mientras sostenía una imagen del monstruo Demogorgon.

Universo derivado

La serie dio el salto a los escenarios del West End londinense y de Broadway con la obra Stranger Things: The First Shadow, estrenada a finales de 2023.

Esta precuela, ambientada en 1959, explora la historia de Henry Creel antes de convertirse en Vecna, uno de los villanos principales.

Netflix también ha anunciado para 2026 una serie animada ambientada entre las temporadas 2 y 3, que buscará recrear el espíritu de los dibujos animados de los sábados por la mañana, como Transformers o Cazafantasmas. Además, el universo se amplía a través de novelas centradas en personajes secundarios, como Nancy Wheeler o Eddie Munson. (Lucas Croset)