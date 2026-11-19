Estados Unidos se prepara para celebrar el Día de Acción de Gracias, conocido en inglés como Thanksgiving, una de las fechas más representativas de su calendario cultural y familiar. En 2026, la festividad tendrá lugar el jueves 26 de noviembre y será una ocasión para reunirse con familiares y amigos, compartir alimentos y expresar gratitud por las experiencias y acontecimientos del año.

Aunque actualmente se relaciona principalmente con las reuniones familiares y una cena tradicional cuyo plato principal suele ser el pavo asado, su origen está vinculado con acontecimientos históricos del siglo XVII.

¿Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias?

El origen más conocido de Thanksgiving se remonta al otoño de 1621, cuando colonos ingleses establecidos en Plymouth, Massachusetts, compartieron una celebración de cosecha con integrantes del pueblo indígena Wampanoag.

De acuerdo con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, los colonos celebraron durante tres días después de recoger una cosecha. A la reunión asistieron miembros de la comunidad Wampanoag, quienes tuvieron un papel importante en aquel encuentro.

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La colaboración indígena había sido fundamental para la supervivencia de los colonos, pues estos recibieron conocimientos sobre agricultura, pesca y otras prácticas necesarias para adaptarse al territorio.

Sin embargo, aquel encuentro no fue una celebración nacional ni se denominó formalmente el primer Thanksgiving. El Museo Nacional del Indígena Americano, perteneciente al Instituto Smithsonian, explica que las relaciones entre ambos grupos también estuvieron marcadas por intereses políticos y alianzas estratégicas. Posteriormente, los pueblos indígenas enfrentaron conflictos, desplazamientos y pérdida de sus territorios como consecuencia de la colonización europea.

Además, las comunidades indígenas de Norteamérica ya tenían sus propias ceremonias de agradecimiento por las cosechas y los recursos naturales mucho antes de la llegada de los colonos europeos.

¿Cuándo se convirtió Thanksgiving en una celebración nacional?

Aunque las celebraciones de agradecimiento existían desde los primeros asentamientos europeos, el Día de Acción de Gracias adquirió reconocimiento nacional de manera progresiva.

En 1789, el entonces presidente George Washington proclamó el 26 de noviembre como un día nacional de agradecimiento y oración. No obstante, la fecha no se mantuvo como una celebración anual fija.

En 1863, durante la Guerra Civil estadounidense, el presidente Abraham Lincoln proclamó una jornada nacional de Acción de Gracias para el último jueves de noviembre. La iniciativa contribuyó a establecer la festividad como una tradición nacional.

Posteriormente, en 1941, el Congreso aprobó una legislación que fijó su celebración para el cuarto jueves de noviembre, fecha que se mantiene hasta la actualidad.

¿Qué significa el Día de Acción de Gracias?

Thanksgiving representa una oportunidad para expresar gratitud por la familia, la salud, el trabajo, los alimentos y las experiencias vividas durante el año.

Su significado contemporáneo está relacionado con la convivencia, la solidaridad y el reconocimiento de las personas y circunstancias que forman parte de la vida de cada individuo.

Por esa razón, muchas familias aprovechan la fecha para compartir una comida, conversar y expresar aquello por lo que se sienten agradecidas.

También es una ocasión en la que algunas organizaciones y comunidades realizan actividades benéficas, como la distribución de alimentos y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

¿Por qué es una de las fechas más importantes para las familias estadounidenses?

Thanksgiving ocupa un lugar destacado en el calendario familiar de Estados Unidos porque representa una oportunidad para reunir a familiares que viven en distintas ciudades o estados.

Para muchas personas, la celebración implica viajar largas distancias para compartir la cena con sus seres queridos. La reunión suele organizarse en la casa de algún familiar y puede incluir varias generaciones.

A diferencia de otras festividades vinculadas con celebraciones religiosas o regalos, Acción de Gracias gira principalmente alrededor de la convivencia y el agradecimiento.

La tradición también tiene una importante presencia en la cultura popular estadounidense, donde las películas, las series y los programas de televisión suelen representar reuniones familiares durante esta fecha.

¿Qué se come durante Thanksgiving?

La cena es uno de los elementos más característicos del Día de Acción de Gracias. El pavo asado suele ocupar el centro de la mesa y se acompaña de diferentes preparaciones tradicionales.

Entre los alimentos más comunes se encuentran:

Pavo asado: es uno de los platos más representativos de la celebración.

es uno de los platos más representativos de la celebración. Puré de papas: generalmente se sirve con mantequilla y salsa gravy.

generalmente se sirve con mantequilla y salsa gravy. Stuffing: preparación de pan, hierbas y otros ingredientes que se utiliza como relleno o acompañamiento.

preparación de pan, hierbas y otros ingredientes que se utiliza como relleno o acompañamiento. Salsa de arándanos: conocida como cranberry sauce, suele acompañar las carnes.

conocida como cranberry sauce, suele acompañar las carnes. Batatas dulces: se preparan horneadas o en cazuelas con otros ingredientes.

se preparan horneadas o en cazuelas con otros ingredientes. Pastel de calabaza: conocido como pumpkin pie, es uno de los postres tradicionales.

conocido como pumpkin pie, es uno de los postres tradicionales. Pastel de nueces pecanas: llamado pecan pie, también es frecuente en las mesas familiares.

Aunque el pavo es actualmente el alimento más asociado con Thanksgiving, no hay evidencia concluyente de que fuera el plato principal de la celebración de 1621. Los registros históricos mencionan aves silvestres, venado, pescado, mariscos y otros alimentos.

Tradiciones que caracterizan el Día de Acción de Gracias

Además de la cena familiar, Thanksgiving está acompañado de actividades que se han convertido en parte de la cultura estadounidense.

Una de las más conocidas es el desfile de Macy’s en Nueva York, que reúne carrozas, bandas musicales, artistas y enormes globos con figuras de personajes populares. El evento se transmite por televisión y congrega a miles de espectadores.

Otra tradición son los partidos de fútbol americano de la NFL, que forman parte de la programación televisiva de ese día.

En algunas familias también es habitual que cada integrante comparta aquello por lo que se siente agradecido antes de comenzar la cena.

Asimismo, existen iniciativas de voluntariado y distribución de alimentos dirigidas a personas que necesitan asistencia.

¿Por qué ha llegado Thanksgiving a América Latina?

Su presencia en la región responde a varios factores:

Migración: las familias latinoamericanas con integrantes en Estados Unidos incorporan algunas de sus celebraciones y costumbres.

las familias latinoamericanas con integrantes en Estados Unidos incorporan algunas de sus celebraciones y costumbres. Intercambio cultural: las películas, series, redes sociales y contenidos estadounidenses han contribuido a popularizar la fecha.

las películas, series, redes sociales y contenidos estadounidenses han contribuido a popularizar la fecha. Turismo: hoteles y restaurantes organizan cenas especiales para visitantes y residentes extranjeros.

hoteles y restaurantes organizan cenas especiales para visitantes y residentes extranjeros. Comercio: el Black Friday, que se celebra al día siguiente, ha contribuido a que más consumidores latinoamericanos conozcan el calendario de Thanksgiving.

¿Cuál es la relación entre Thanksgiving y Black Friday?

El Día de Acción de Gracias también marca el inicio de uno de los períodos comerciales más importantes del año en Estados Unidos.

El viernes siguiente a la celebración se conoce como Black Friday o Viernes Negro, una jornada caracterizada por descuentos y promociones en tiendas físicas y plataformas digitales.

Durante ese período, numerosos establecimientos ofrecen rebajas en productos como electrodomésticos, dispositivos electrónicos, ropa, juguetes y artículos para el hogar.

Por esa razón, Thanksgiving también tiene relevancia económica, pues marca el comienzo de una temporada de compras que se extiende hasta las festividades navideñas.

Una fecha que también genera reflexión histórica

Aunque para millones de estadounidenses Thanksgiving es una celebración familiar, no todas las comunidades interpretan la fecha de la misma manera.

Desde 1970, organizaciones indígenas realizan en Plymouth, Massachusetts, el denominado Día Nacional de Luto (National Day of Mourning), una jornada de memoria y protesta que coincide con Thanksgiving.

La iniciativa, organizada por United American Indians of New England, recuerda las consecuencias de la colonización europea sobre los pueblos originarios, incluidos el despojo de sus tierras, la violencia y la pérdida de sus culturas.

Esot indica que la historia de Acción de Gracias tiene diferentes interpretaciones y que el encuentro de 1621 no puede explicarse únicamente como una celebración de convivencia entre colonos e indígenas.

¿Cuándo se celebra Thanksgiving en 2026?

El Día de Acción de Gracias de 2026 se celebrará el jueves 26 de noviembre en Estados Unidos.

La fecha cambia cada año, pero siempre corresponde al cuarto jueves de noviembre. Se trata de un feriado federal, por lo que numerosas instituciones gubernamentales y establecimientos suspenden sus actividades habituales.

La celebración antecede al Black Friday, que en 2026 tendrá lugar el viernes 27 de noviembre.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más