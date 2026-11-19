Dora Noelia Taveras Castillo, hija del municipalista Waldys Taveras, falleció este jueves, cuatro días después de sufrir graves quemaduras durante una explosión de gas en su apartamento, en el Distrito Nacional.

La mujer, de 38 años, permanecía ingresada en la Unidad de Quemados de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, donde recibía atención médica por quemaduras de segundo y tercer grado que afectaron más del 90 % de su cuerpo.

La explosión ocurrió el domingo 15 de noviembre, cuando Taveras Castillo regresó a su vivienda, ubicada en el sector El Milloncito. Según el relato ofrecido por su padre, la joven percibió un olor a gas al entrar al apartamento y, al encender un bombillo, se produjo la detonación.

Cómo ocurrió la explosión

De acuerdo con la versión ofrecida por Waldys Taveras, su hija habría encendido un bombillo al entrar a la vivienda, lo que provocó que el gas acumulado se inflamara. La explosión la lanzó por las escaleras del edificio, desde el segundo piso hasta el primero.

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La joven llegó consciente al centro de salud y pudo relatar parte de lo ocurrido, pero la gravedad de las quemaduras mantuvo su estado bajo pronóstico reservado durante los días que permaneció hospitalizada.

Su muerte se produjo este jueves, luego de cuatro días de atención médica especializada.

Honras fúnebres

Los restos de Dora Noelia Taveras Castillo serán velados este jueves a partir de las 4:00 de la tarde en la funeraria Gresefu, ubicada en la avenida Las Américas, según informaciones difundidas por familiares.

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