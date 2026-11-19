El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dejó sin efecto una resolución relacionada con las diligencias solicitadas por una querellante en el proceso judicial contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros imputados por presuntas irregularidades en esa institución.

La decisión fue adoptada este jueves por el juez Deiby Timoteo Peguero, luego de que el Ministerio Público respondiera a los requerimientos formulados por la parte querellante. El magistrado consideró que la solicitud había perdido su objeto, debido a que el órgano acusador ya había atendido lo requerido.

Las diligencias están relacionadas con la querella presentada por Niurka Elvira Paulino Rodríguez, en representación de su hijo menor de edad, quien tiene autismo. La madre denuncia el supuesto uso irregular de la cobertura médica del niño para reportar servicios de terapias que, según afirma, nunca recibió.

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De acuerdo con la querella, los servicios habrían sido facturados a nombre del menor en el Centro Psicológico Familiar Bonao, pese a que este había dejado de recibir atención en ese establecimiento meses antes.

La madre sostiene que, cuando intentó retomar las terapias, fue informada de que la cobertura de su seguro médico estaba agotada. Sin embargo, asegura que en el sistema figuraban consumos correspondientes a servicios que su hijo presuntamente no había recibido.

Ante esa situación, los abogados de la querellante solicitaron al Ministerio Público gestionar ante Senasa un historial detallado de los servicios y consumos registrados bajo el número de afiliación del menor, a fin de identificar los centros médicos y las farmacias que habrían utilizado su cobertura.

Durante la audiencia también comparecieron Santiago Hazim y los demás imputados en el proceso.

La querella fue presentada contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ada Ledesma Ubiera, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más