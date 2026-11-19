La República Dominicana alcanzó la categoría de desarrollo muy alto en gobierno electrónico en la evaluación de 2026 de Naciones Unidas, al obtener una puntuación de 0.7612 en el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI, por sus siglas en inglés). El resultado la sitúa en el puesto 79 de la clasificación mundial, seis posiciones por encima de 2024, y la coloca entre los diez países mejor posicionados de América Latina y el Caribe.

El informe, elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES), coloca al país en el segundo lugar del Caribe, detrás de Trinidad y Tobago, que ocupa la posición 70 mundial. San Cristóbal y Nieves figura en el puesto 81.

La evaluación de 2026 comprende 194 países y territorios: los 193 Estados miembros de Naciones Unidas y, por primera vez, el Estado de Palestina.

La puntuación dominicana supera el umbral de desarrollo muy alto

La evolución del indicador dominicano muestra una mejora durante las últimas mediciones. El país pasó de 0.6429 en 2022 a 0.7013 en 2024 y alcanzó 0.7612 en 2026.

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La clasificación de desarrollo muy alto comienza en 0.75, por lo que la puntuación obtenida permitió a República Dominicana cambiar de categoría.

El avance también se refleja en su posición regional. En América Latina y el Caribe ocupa el décimo lugar, mientras que en el Caribe solamente Trinidad y Tobago presenta una clasificación superior.

Naciones Unidas identifica expresamente a República Dominicana, Trinidad y Tobago y San Cristóbal y Nieves entre los países caribeños que ascendieron de la categoría de desarrollo alto a la de desarrollo muy alto en 2026.

Los servicios en línea registran la mayor mejora

Uno de los componentes con mejor desempeño fue el Índice de Servicios en Línea (OSI), que alcanzó una puntuación de 0.7745 en 2026.

Según los datos de la edición anterior incluidos en la información del Ministerio de Administración Pública, este indicador pasó de 0.6405 en 2024 a 0.7745 en 2026, un incremento aproximado del 21 %.

El OSI evalúa la disponibilidad y calidad de los servicios digitales, así como las posibilidades que ofrecen las plataformas gubernamentales para facilitar información, trámites y participación ciudadana.

Los otros dos componentes del índice también registraron puntuaciones superiores a 0.70:

Servicios en línea (OSI): 0.7745.

0.7745. Infraestructura de telecomunicaciones (TII): 0.7647.

0.7647. Capital humano (HCI): 0.7443.

El EGDI combina estas tres dimensiones para evaluar comparativamente el desarrollo del gobierno electrónico de cada país. No constituye una medición directa de la satisfacción ciudadana ni garantiza que todos los trámites puedan completarse íntegramente por internet.

La digitalización todavía enfrenta desafíos

El informe de Naciones Unidas advierte que el crecimiento de los servicios digitales no ha eliminado las desigualdades de acceso, conectividad y capacidades institucionales.

A escala mundial, el 77.5 % de los servicios evaluados está digitalizado al menos parcialmente, pero solamente el 27.4 % puede completarse de manera totalmente digital.

Esta diferencia evidencia que disponer de portales y plataformas electrónicas no equivale necesariamente a contar con servicios integrados que permitan a los ciudadanos realizar todos sus procedimientos sin desplazamientos o intervenciones adicionales.

Para República Dominicana, el desafío consiste en transformar los avances registrados en el índice en mejoras verificables de los servicios públicos, reducir los trámites burocráticos y garantizar que la población pueda acceder a las herramientas digitales.

La agenda de modernización del Estado dominicano

El Gobierno ha planteado una agenda de transformación digital que incluye la interoperabilidad entre instituciones, la digitalización administrativa, la gestión de datos y el desarrollo de infraestructura pública digital.

El Ministerio de Administración Pública (MAP), en coordinación con la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y otras entidades, trabaja en iniciativas dirigidas a facilitar el intercambio de información entre organismos y reducir las cargas administrativas para ciudadanos y empresas.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, atribuyó los resultados a la coordinación de las instituciones estatales y sostuvo que la transformación digital debe contribuir a simplificar los procedimientos y mejorar la eficiencia de los servicios.

Naciones Unidas incorpora el desafío de la inteligencia artificial

La edición 2026 del informe lleva por título From Digital Government to Agentic Government (Del gobierno digital al gobierno agéntico) y examina la transición hacia administraciones públicas que utilizan inteligencia artificial para coordinar procesos, anticipar necesidades y ofrecer servicios más proactivos.

Naciones Unidas considera que estas tecnologías pueden contribuir a mejorar la gestión pública, pero advierte sobre la necesidad de contar con datos confiables, infraestructura segura, supervisión humana y mecanismos de rendición de cuentas.

El organismo también señala que la expansión de la inteligencia artificial puede profundizar las desigualdades existentes si los países no fortalecen sus capacidades institucionales y garantizan un acceso equitativo a las tecnologías.

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