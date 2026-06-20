Viva Dominicus Beach by Wyndham agradeció la respuesta coordinada de las autoridades, organismos de emergencia y representantes del sector turístico tras el incendio registrado en sus instalaciones, en Bayahíbe, provincia La Altagracia.

La empresa informó que todos sus huéspedes y colaboradores fueron evacuados de forma segura luego de activarse de inmediato los protocolos de emergencia. Como parte de las medidas preventivas, los huéspedes fueron trasladados a propiedades alternativas, entre ellas Viva Wyndham Dominicus Palace, que opera con normalidad, así como a otros hoteles de Bayahíbe y del destino turístico Miches.

Bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencias, COE, la respuesta fue articulada con la participación de los cuerpos de bomberos de la región, Defensa Civil, Ministerio de Turismo, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y Policía, la Gobernación de La Altagracia, el Ayuntamiento de Bayahíbe, Politur, Policía Nacional, Digesett, el Clúster Turístico La Romana-Bayahíbe, Central Romana Corporation, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y hoteles aliados.

De acuerdo con el complejo, el objetivo de esa coordinación fue resguardar a las personas afectadas por la emergencia y apoyar la continuidad de las operaciones turísticas en la zona.

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Imágenes captadas tras el incendio muestran la magnitud de los daños provocados por las llamas en áreas del Viva Dominicus Beach by Wyndham, donde se observan estructuras afectadas, techos consumidos por el fuego y espacios reducidos a escombros. El material evidencia el impacto del siniestro en parte de las instalaciones del complejo, mientras las autoridades y la comisión técnica correspondiente continúan evaluando el alcance de los daños y las posibles causas que originaron la emergencia.

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Agradecen apoyo de instituciones y hoteles aliados

Amanda Santana, vicepresidenta ejecutiva de Ventas y Mercadeo de Viva Resorts by Wyndham, expresó el agradecimiento de la empresa a las autoridades y entidades que intervinieron durante la emergencia.

“Estamos profundamente agradecidos con el Cuerpo de Bomberos, el COE y todas las autoridades que actuaron con la celeridad que esta situación requería. También agradecemos al Ministerio de Turismo, al Clúster Turístico de La Romana-Bayahíbe, al embajador de Italia, Sergio Maffettone, y a los hoteles aliados que abrieron sus puertas a nuestros huéspedes con solidaridad”, expresó Santana.

La ejecutiva destacó la rapidez con que fueron aplicados los protocolos de emergencia y la colaboración recibida por parte de instituciones públicas, organismos de socorro y empresas del sector turístico.

Causas permanecen bajo investigación

Las causas del incendio permanecen bajo investigación y serán determinadas por la comisión técnica correspondiente, una vez concluyan las labores de evaluación.

El complejo también lamentó profundamente el fallecimiento de una persona y expresó sus condolencias a sus familiares. Según indicó, las causas del deceso serán determinadas por las autoridades cuando concluya la autopsia correspondiente.

Viva Dominicus Beach by Wyndham reiteró que la seguridad de sus huéspedes y colaboradores es su prioridad absoluta y aseguró que continuará ofreciendo información con transparencia conforme avancen los procesos de investigación y evaluación.

COE concluyó fase operativa

El pronunciamiento del complejo se produce luego de que el Centro de Operaciones de Emergencias informara que concluyó la fase de respuesta operativa tras sofocar en su totalidad el incendio registrado en el Viva Wyndham Dominicus Beach.

De acuerdo con el COE, unas 1,690 personas fueron evacuadas del hotel afectado y reubicadas en propiedades cercanas, entre ellas Catalonia, Sunscape, hoteles en Miches y el Viva Wyndham Dominicus Palace.

El organismo indicó que el Dominicus Palace no sufrió daños y opera con normalidad, mientras que las investigaciones técnicas sobre el origen del fuego continúan. De manera preliminar, señaló que las llamas se propagaron con rapidez debido a las condiciones del viento y a la naturaleza combustible de los techos elaborados con cana.

El COE informó además que en el operativo participaron 475 miembros de distintas instituciones de respuesta, con el apoyo de 22 camiones de combate de incendios, 8 camiones abastecedores de agua, 2 helicópteros de la Fuerza Aérea equipados con sistema Bambi Bucket y 10 ambulancias.

La institución precisó que, tras concluir la fase operativa, el seguimiento del caso fue traspasado al Ministerio de Turismo y a la Dirección General de Migración, y aseguró que las actividades turísticas y comerciales en Bayahíbe y sus alrededores se mantienen operando con normalidad.

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