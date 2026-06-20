Un niño de 11 años, de nacionalidad haitiana, fue encontrado sin vida en la playa Los Pescadores, en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, hecho que se encuentra bajo investigación de las autoridades.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el cuerpo del menor fue hallado en la zona costera, por lo que las autoridades procedieron al levantamiento correspondiente y a iniciar las indagatorias para esclarecer las circunstancias del caso.

Esperan informe del Inacif

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas de la muerte del niño.

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Las autoridades esperan los resultados de la autopsia que deberá realizar el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inacif, para determinar si el fallecimiento se produjo por ahogamiento u otra circunstancia.

El hallazgo ha causado consternación entre residentes de la zona, mientras se aguarda el informe forense y el avance de las investigaciones.

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