Las autoridades de socorro informaron que murió mientras recibía atenciones en un hospital. Informes preliminares establecen que efectivamente fue víctima del humo que despedían las llamas de las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, pero se espera el dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Valentino, de 46 años y oriunda de Caserta, sufrió una crisis respiratoria por inhalación de monóxido de carbono, según la información aún sujeta a confirmación por el INACIF.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia a través del portal La Milanese, Valentino sufrió la crisis en la playa, adonde corrió junto a otros turistas al iniciarse el fuego y dejar atrás la densa humareda.

En la playa perdió el conocimiento y fue trasladada en un vehículo particular a un centro de salud donde falleció mientras recibía atención médica. El embajador italiano en Santo Domingo se reunió con el esposo de la víctima en el hospital y le ofreció la asistencia de la embajada.

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De acuerdo con un informe preliminar de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), al menos 10 personas recibieron asistencia médica, entre ellas huéspedes, visitantes y miembros de los organismos de socorro que participaron en las labores de control y mitigación del incendio.

Varios de los afectados inhalaron humo y otros presentaron palpitaciones, mareos, náuseas y debilidad general asociadas a la exposición al calor y al esfuerzo físico durante la emergencia.

El incendio, de origen desconocido, se propagó con rapidez debido a los techos de caña que cubrían buena parte de áreas comunes del hotel.

Los evacuados fueron traslados a hoteles cercanos. Las actividades turísticas en Bayahibe y sus alrededores se mantienen sin novedades y continúan desarrollándose de manera segura y normal, afirmaron las autoridades.