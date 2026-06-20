El dirigente político dominicano Guido Gómez Mazara inició en Colombia los trabajos de supervisión electoral como jefe de la misión de observación de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPPPAL, de cara a la segunda vuelta presidencial de ese país.

Gómez Mazara informó a través de sus redes sociales que la misión comenzó sus labores de seguimiento al proceso electoral colombiano, con énfasis en la observación técnica, la transparencia y el fortalecimiento democrático en la región.

“Arrancamos con la supervisión del proceso electoral en Colombia, como jefe de misión de la COPPPAL”, escribió el dirigente político, al destacar el compromiso de la delegación con la observación electoral y la institucionalidad democrática.

Misión internacional de observación

La presencia de Gómez Mazara en Colombia forma parte del acompañamiento internacional al proceso electoral, en el que también participan otras misiones y delegaciones de observadores.

Durante su agenda, la misión de la COPPPAL ha sostenido contactos con actores vinculados al proceso electoral y con representantes de organismos internacionales presentes en el país, como parte del seguimiento a la jornada democrática.

El proceso colombiano llega a su etapa decisiva con la segunda vuelta presidencial, prevista para este domingo, en la que los ciudadanos escogerán al sucesor del presidente Gustavo Petro.

Contexto de la elección colombiana

La segunda vuelta presidencial enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, los dos candidatos más votados en la primera ronda electoral.

El proceso ha estado marcado por una amplia presencia de observadores nacionales e internacionales, en un ambiente de alta atención regional por el peso político de Colombia en América Latina.

En la primera vuelta, la misión de la COPPPAL encabezada por Gómez Mazara destacó la participación cívica de los votantes y el desempeño de las autoridades electorales colombianas.

Con esta nueva etapa de supervisión, la organización regional busca dar seguimiento al desarrollo de la votación, al respeto de las normas electorales y a las condiciones de transparencia durante la jornada.

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