Un incendio afectó parte de las instalaciones del hotel Viva Dominicus la tarde del viernes 19 de junio, uno de los principales complejos turísticos de Bayahíbe, en la provincia La Altagracia.

Según reportes preliminares y videos difundidos en redes sociales, las llamas se originaron en el área de recepción y generaron una densa humareda visible desde distintos puntos del complejo.

Ante la situación, unidades del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 acudieron al lugar.

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Como medida preventiva, se procedió a la evacuación de turistas y empleados hacia zonas seguras, incluyendo la playa y áreas alejadas del foco del incendio, sin que se hayan reportado personas heridas ni intoxicadas, hasta el momento.

Aunque las imágenes muestran daños visibles en la zona de recepción y áreas cercanas, la magnitud total de las pérdidas materiales aún no ha sido determinada. Las autoridades y los equipos de emergencia continúan trabajando en la extinción total del fuego y en la evaluación de los daños.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre el origen del incendio ni sobre el impacto económico para el establecimiento. Tampoco se han reportado afectaciones a otras áreas del complejo turístico, aunque se mantiene la vigilancia para evitar la propagación de las llamas.

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