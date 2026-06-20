El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) anunció el cierre de la fase operativa del incendio registrado en el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, en Bayahíbe, tras considerar controlado el siniestro y completada la evacuación de unos 1,690 huéspedes.

La coordinación del caso pasa ahora al Ministerio de Turismo (MITUR) y a la Dirección General de Migración (DGM), que asumirán los procesos de seguimiento en el destino.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, informó que la institución dio por concluida la respuesta de emergencia luego de que el incendio fuera sofocado en su totalidad mediante un operativo interinstitucional.

A partir de este punto, la atención se traslada a fases de asistencia, evaluación y seguimiento administrativo, bajo la coordinación del sector turismo y las autoridades migratorias.

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Evacuación masiva y despliegue de recursos

Durante la emergencia, las autoridades ejecutaron la evacuación de aproximadamente 1,690 personas que se encontraban en el complejo turístico.

Los huéspedes fueron reubicados en hoteles de la zona de Bayahíbe, en Miches y en otras instalaciones de la misma cadena hotelera, mientras se garantizaba la provisión de insumos básicos para su estadía temporal.

El operativo contó con la participación de 475 miembros de distintas instituciones del Estado, bajo el Sistema de Comando de Incidentes (SCI).

Entre los recursos desplegados se incluyeron:

22 camiones de bomberos

8 camiones cisterna

10 ambulancias

2 helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana equipados con sistema Bambi Bucket

Investigación y posibles causas del fuego

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del incendio. De manera preliminar, se ha señalado que la rápida propagación de las llamas pudo verse favorecida por las condiciones del viento y el uso de materiales combustibles en las estructuras de techos de cana.

El COE indicó además que las actividades turísticas y comerciales en Bayahíbe y zonas aledañas se mantienen sin alteraciones, en un intento por preservar la estabilidad del destino.

Aunque el COE no incluyó detalles sobre víctimas en su informe, el complejo hotelero ha reconocido previamente el fallecimiento de una persona, hecho que está bajo investigación de las autoridades competentes.

Viva Dominicus Beach by Wyndham valora respuesta

El complejo hotelero valoró la respuesta coordinada de las autoridades dominicanas y del sector turístico, destacando la activación inmediata de los protocolos de emergencia que permitió la evacuación segura de huéspedes y colaboradores, así como la reubicación preventiva en distintas propiedades de la zona,. Entre ellas, el complejo hermano Viva Wyndham Dominicus Palace, que continuó operando con normalidad durante la contingencia. Asimismo, la administración reiteró que la seguridad de los visitantes y del personal sigue siendo su principal prioridad, al tiempo que expresó su pesar por el fallecimiento de una persona durante el siniestro. La empresa aseguró que mantiene plena colaboración con las autoridades en el marco de las investigaciones en curso y que continuará ofreciendo información conforme avancen las indagatorias oficiales.

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