Viva Dominicus Beach convoca rueda de prensa tras incendio que dejó un muerto y 1,690 evacuados

Las autoridades del incendiado hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, ubicado en Bayahíbe, provincia La Altagracia, convocaron este sábado 20 de junio a una rueda de prensa pautada para las 2:00 de la tarde, en la que ofrecerán declaraciones oficiales y detalles actualizados sobre el estado del complejo turístico, un día después del voraz incendio que sacudió sus instalaciones, dejó un muerto y una decena de afectados.

"El hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham tiene el agrado de invitarles a una rueda de prensa el día de hoy, sábado 20 de junio de 2026. Durante el encuentro se compartirán declaraciones oficiales y detalles importantes sobre la situación actual de nuestras instalaciones", indica la convocatoria difundida por la empresa.

Un comunicado con una noticia dolorosa

Horas antes de la rueda de prensa, la administración del hotel emitió un comunicado oficial en el que confirmó el fallecimiento de uno de sus huéspedes a raíz del siniestro.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros huéspedes y enviamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia, mientras esperamos los resultados de la autopsia para determinar la causa", señala el texto.

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El comunicado precisa que todos los demás huéspedes y colaboradores fueron evacuados de manera segura, y que el establecimiento —que opera de forma independiente— permanece cerrado hasta nuevo aviso. Los huéspedes con consultas pueden comunicarse al +1 877 997 1877.

El incendio del viernes

El siniestro se desató el viernes 19 de junio al mediodía y consumió rápidamente las estructuras del resort, conocidas por sus techos de palma típicos de los complejos all-inclusive del Caribe. Las llamas y una densa columna de humo negro fueron visibles a varios kilómetros de distancia.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en conjunto con cuerpos de bomberos de varias localidades de la región, trabajó de manera ininterrumpida para contener el fuego. Como medida preventiva, fueron evacuados aproximadamente 1,690 huéspedes, quienes fueron reubicados en hoteles cercanos, entre ellos el Viva Palace, el Viva Miches y establecimientos de la cadena Catalonia.

Las autoridades aseguraron que las actividades turísticas en Bayahíbe y sus alrededores continúan desarrollándose de manera normal y segura, mientras avanzan las labores de enfriamiento, evaluación estructural y levantamiento de información en el área afectada.

La rueda de prensa, esperada con atención

La convocatoria a los medios llega en medio del alto interés público generado por el incidente, que impactó a uno de los complejos turísticos más reconocidos de la costa sureste dominicana.

Se espera que durante el encuentro la dirección del hotel brinde información sobre el alcance de los daños materiales, el estado de las investigaciones sobre el origen del fuego y los planes de cara a los huéspedes con reservas futuras.

El comunicado de convocatoria no adelanta los temas específicos que serán abordados, pero la rueda de prensa representa la primera oportunidad para que el hotel hable directamente ante la prensa tras la tragedia.

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