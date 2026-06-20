Se preparan primeros vuelos de repatriación de turistas italianos tras incendio con una muerte

Un día después del voraz incendio que consumió parte de las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, en Bayahíbe, las autoridades dominicanas confirmaron este sábado 20 de junio que el siniestro se encuentra bajo control, mientras Italia activa un operativo consular para repatriar a sus ciudadanos, incluido el cuerpo de Francesca Valentino, la única víctima mortal del siniestro.

Quién era Francesca Valentino

Foto aérea,/ Fuente externa

La mujer que perdió la vida no era una turista cualquiera en República Dominicana. Francesca Valentino, de 46 años y natural de Caserta, Italia, había vivido durante años en Bayahíbe —el mismo lugar donde encontró la muerte—, donde se desempeñó como instructora de danza y contrajo matrimonio con un ciudadano dominicano.

Su historia de "cambio de vida" llegó a ser contada en un programa de televisión italiano. Tenía dos hijas.

Según reconstruyeron medios italianos como Today.it y Vanity Fair Italia, Valentino había regresado a Bayahíbe de vacaciones.

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Cuando estalló el incendio el viernes por la mañana, bajó corriendo a la playa junto al resto de los huéspedes evacuados. Fue allí, al aire libre, donde una oleada de humo cargada de monóxido de carbono la alcanzó.

Perdió el conocimiento y fue trasladada de urgencia por unidades del Sistema 911 a un centro médico en La Romana, donde falleció mientras recibía atención profesional.

El incendio y su rápida propagación

El fuego se inició el viernes 19 de junio en las instalaciones del complejo de cuatro estrellas ubicado sobre la costa sureste dominicana, a unos 130 kilómetros de Santo Domingo. Las llamas se propagaron con inusitada velocidad, generando columnas de humo negro visibles a kilómetros de distancia.

Este sábado, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez, explicó en rueda de prensa que la rápida expansión del fuego se debió a una combinación de factores: la naturaleza altamente combustible de los techos de caña y paja propios de la arquitectura del resort, sumada a las condiciones de viento en el momento del siniestro.

El COE confirmó que el incendio está "bajo control" y que continúan las labores de enfriamiento, evaluación estructural y levantamiento de daños en el área afectada. Las autoridades aseguraron que las actividades turísticas en Bayahíbe y sus alrededores se desarrollan con normalidad.

Evacuación masiva: 1,690 personas reubicadas

DAEH Bayahibe/ Fuente externa

El operativo de emergencia movilizó a bomberos, policía, drones y recursos del Ministerio de Obras Públicas, con apoyo del INAPA para el suministro de agua. En total, 1,690 huéspedes fueron evacuados preventivamente y reubicados en hoteles cercanos: Viva Palace, Viva Miches y los Hoteles Catalonia recibieron a los damnificados.

De las personas afectadas, al menos 10 recibieron asistencia médica, según un informe preliminar de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH). La mayoría ya fue dada de alta.

Italia activa la respuesta consular: primeros vuelos este sábado

Entre los 1,700 huéspedes evacuados había 285 ciudadanos italianos. El gobierno de Italia activó de inmediato sus canales diplomáticos: la Embajada italiana en Santo Domingo garantizó asistencia al esposo de la víctima y al resto de los connacionales presentes.

Este sábado está previsto el primer vuelo de repatriación para los turistas italianos que deseen regresar al país europeo. Desde Roma, funcionarios del gobierno expresaron sus condolencias y señalaron que la seguridad de los turistas en el exterior debe ser "prioridad absoluta".

Investigación abierta

Las autoridades dominicanas mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen preciso del fuego y las condiciones que permitieron su expansión dentro del complejo.

El hotel permanece bajo evaluación técnica mientras se establece el alcance total de los daños y el futuro operativo de sus instalaciones.

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