Ulises Francisco Espaillat: el presidente que se fue antes de tiempo y lo que dejó pendiente

Hay una paradoja en el corazón de la historia dominicana: uno de los presidentes más recordados por su honestidad fue también uno de los que menos tiempo pudo gobernar. Ulises Francisco Espaillat Quiñones tomó posesión el 29 de abril de 1876 y dejó el poder el 5 de octubre de ese mismo año. Su gobierno duró poco más de cinco meses, en medio de una República debilitada por la deuda, la inestabilidad política, el caudillismo y las luchas entre facciones.

No fue solo la presión de las armas lo que lo sacó del poder. Fue, sobre todo, la resistencia de un sistema acostumbrado a funcionar sobre la base del reparto político, las lealtades personales, el clientelismo y la fuerza militar.

En abril de 2026, al cumplirse 150 años de su gobierno, el presidente Luis Abinader encabezó un acto de conmemoración en el que otorgó a Espaillat, de manera póstuma, la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro, mediante el Decreto 279-26. La Presidencia lo presentó como un referente ético de la nación dominicana, en un acto celebrado el 29 de abril, fecha instituida como Día Nacional de la Ética Ciudadana.

La escena dejó una pregunta inevitable: ¿Qué significa honrar a Espaillat en un país donde los expedientes de corrupción de alto perfil avanzan lentamente, los procesos judiciales se prolongan durante años y figuras señaladas por irregularidades siguen ocupando espacios de poder político?

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El hombre antes del presidente

Ulises Francisco Espaillat nació el 9 de febrero de 1823 en Santiago de los Caballeros, en una familia vinculada a la vida intelectual y comercial del Cibao. Se formó en un contexto de limitaciones educativas, pero desarrolló una amplia preparación autodidacta: estudió idiomas, matemáticas, medicina, agrimensura y música.

Busto de Ulises Francisco Espaillat en el Parque Independencia, próximo al Altar de la Patria.

Antes de llegar a la Presidencia, fue maestro, boticario, periodista, escritor, legislador, munícipe, diplomático y vicepresidente de la República en armas durante la Guerra de Restauración. Su figura no surgió de la improvisación política, sino de una vida pública marcada por la escritura, el pensamiento liberal y la defensa de la institucionalidad.

Desde temprano, su trayectoria estuvo atravesada por una convicción: la política debía servir para ordenar la República, no para convertir el Estado en botín de guerra. Se opuso a la Anexión a España impulsada por Pedro Santana en 1861 y participó en la causa restauradora junto a figuras como José María Cabral y Gregorio Luperón.

Era un liberal civilista, cercano al pensamiento de los llamados azules, contrario al militarismo y al caudillismo que dominaron buena parte del siglo XIX dominicano.

También fue uno de los fundadores, en 1845, del periódico El Porvenir, considerado el primer periódico de Santiago. Desde la prensa y la reflexión pública escribió sobre educación, ciudadanía, democracia y corrupción. Su preocupación por la instrucción, especialmente por la educación de la mujer, lo colocó por delante de muchos de sus contemporáneos.

Cinco meses en el ojo del huracán

Cuando Espaillat llegó al poder, la República Dominicana estaba en una situación crítica. El Estado tenía graves problemas financieros, la deuda pesaba sobre la administración pública y el país vivía atrapado entre levantamientos, rivalidades regionales y disputas entre los bandos políticos de la época.

Su proyecto no era simplemente ocupar la Presidencia. Quería reformar la administración pública, reducir el gasto, fortalecer la legalidad, desmontar prácticas clientelares y gobernar con criterios civiles en una sociedad acostumbrada a que la fuerza militar decidiera el destino de los gobiernos.

Intentó poner en marcha una administración basada en la austeridad, la honestidad y el respeto a la ley. En términos históricos, su gobierno suele ser visto como uno de los primeros esfuerzos serios por construir una cultura democrática e institucional en la República Dominicana.

Pero el sistema no lo toleró.

Los caudillos regionales, acostumbrados a negociar cuotas de poder con cada gobierno, encontraron en Espaillat a un presidente difícil de manipular. Los sectores vinculados al baecismo le hicieron oposición. Las presiones militares aumentaron. Y dentro de su propio campo político tampoco encontró el respaldo suficiente para sostener un proyecto que exigía sacrificios, disciplina y ruptura con viejas prácticas.

El 5 de octubre de 1876, Ulises Francisco Espaillat dejó la Presidencia. No salió enriquecido. No negoció impunidad. No se aferró al cargo. Regresó a Santiago, retomó su vida privada y continuó escribiendo.

Murió el 25 de abril de 1878, apenas dos años después de abandonar el poder. Tenía 55 años.

Lo que dejó pendiente

El legado de Espaillat no está tanto en la cantidad de obras que pudo ejecutar, porque el tiempo fue demasiado breve, sino en el modelo de poder que intentó construir y en la forma en que decidió marcharse.

Dejó pendiente, en realidad, buena parte de las discusiones que la República Dominicana sigue arrastrando siglo y medio después.

Dejó pendiente una justicia verdaderamente independiente del poder político, capaz de actuar sin cálculos partidarios, sin dilaciones eternas y sin privilegios para quienes han ocupado posiciones de influencia.

Dejó pendiente una administración pública sin clientelismo, donde los cargos no sean recompensas políticas ni los recursos del Estado instrumentos para sostener lealtades.

Dejó pendiente una educación pública orientada a formar ciudadanos, no solo trabajadores o votantes. Para Espaillat, la instrucción era una condición indispensable para que la República pudiera progresar.

Dejó pendiente, además, una frontera clara entre el interés privado y el ejercicio público. Fue comerciante, boticario y hombre de empresa, pero su biografía quedó asociada precisamente a no confundir el patrimonio personal con los recursos del Estado.

Esa distancia entre lo que predicaba y lo que practicaba es lo que hace que su figura conserve fuerza. En una cultura política donde muchas veces la ética se invoca más de lo que se cumple, Espaillat sigue siendo incómodo porque obliga a comparar discursos con conductas.

El nombre en el mapa, el hombre en el olvido

La provincia Espaillat, en el Cibao, lleva su nombre. También instituciones educativas, calles y espacios públicos lo recuerdan. El 29 de abril fue instituido como Día Nacional de la Ética Ciudadana en memoria de su toma de posesión presidencial.

Sin embargo, Ulises Francisco Espaillat no ocupa en el imaginario popular dominicano el mismo lugar que otros personajes de la historia nacional. Su nombre se repite con respeto, pero su pensamiento se estudia poco. Se le cita como símbolo de honestidad, pero rara vez se examina con profundidad el conflicto político que lo derrotó.

Hay algo revelador en ese olvido parcial. Una sociedad recuerda a sus héroes según las necesidades de su presente. Y quizá Espaillat resulta incómodo porque su ejemplo no permite demasiadas excusas: gobernó poco, pero dejó claro que hay formas de llegar al poder que no justifican cualquier concesión para mantenerse en él.

El uso político de un símbolo

El homenaje de abril de 2026 tuvo una dimensión histórica, pero también política. Ningún gobierno condecora a un expresidente convertido en símbolo ético sin enviar un mensaje sobre sí mismo y sobre sus adversarios.

Al destacar a Espaillat, el oficialismo buscó conectar su discurso de transparencia con una figura moralmente prestigiosa de la historia dominicana. La oposición, previsiblemente, puede leer ese gesto como propaganda. Ambas lecturas pueden convivir.

Lo cierto es que el problema que Espaillat enfrentó en el siglo XIX no ha desaparecido del todo. La captura del Estado por intereses particulares, la lentitud de la justicia, el uso político de las instituciones, el clientelismo y la impunidad siguen siendo temas centrales del debate dominicano.

Por eso su figura vuelve a tener actualidad. No porque el país de 1876 sea igual al de 2026, sino porque algunas preguntas siguen abiertas: ¿Puede gobernarse la República Dominicana sin pactar con las estructuras que históricamente han deformado el poder? ¿Puede un presidente sostener un proyecto ético cuando ese proyecto afecta intereses creados? ¿Puede la honestidad ser algo más que una consigna ceremonial? Ulises Francisco Espaillat lo intentó. Duró cinco meses. Y quizá por eso, 150 años después, todavía incomoda.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más