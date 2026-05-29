El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 19 de junio la audiencia preliminar en la que decidirá si envía o no a juicio de fondo al exsenador por Azua, Rafael Calderón, acusado de participar en una presunta red de corrupción que habría defraudado al Estado dominicano.

La audiencia fue reprogramada de manera administrativa, por lo que será el 19 de junio cuando el tribunal determine si existen elementos suficientes para ordenar la apertura de un juicio de fondo o si procede una decisión distinta respecto a las acusaciones formuladas en el proceso.

Calderón figura en el expediente junto a los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, así como otros imputados vinculados al denominado caso Calamar.

Audiencia del denominado caso Calamar. Foto: Mery Ann Escolástico/ Acento.com.do

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los encartados habrían participado en un esquema de pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, ocasionando un perjuicio económico superior a los 19 mil millones de pesos al Estado.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más