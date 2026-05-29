La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana reiteró este viernes 29 que no comenta sobre casos individuales de visas, luego de las diversas reacciones generadas por la restitución del visado estadounidense al excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

La declaración realizada por la embajadora estadounidense Leah Francis Campos, quien fijó su posición en medio del debate público provocado por la devolución del visado a Castillo, vinculado al caso Calamar y en el día en que la justicia dominicana decidirá si el expediente será enviado a juicio de fondo.

“De conformidad con nuestra política, la Embajada no comenta sobre casos individuales de visas”, expresó la diplomática.

Reitera compromiso con el estado de derecho

Aunque evitó referirse directamente al caso de Gonzalo Castillo, Campos sostuvo que Estados Unidos mantiene un firme compromiso con el respeto al Estado de derecho y la preservación de la gobernanza democrática.

“Rechazamos categóricamente cualquier intento de manipular los procesos judiciales con fines políticos, ya que tales acciones socavan fundamentalmente la integridad de las instituciones democráticas”, indicó.

La embajadora agregó que un sistema de justicia justo, independiente y transparente es esencial para garantizar la confianza pública y salvaguardar los principios democráticos a nivel mundial.

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Restitución de visa a Gonzalo Castillo

El pronunciamiento se produce luego de que Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del PLD en las elecciones de 2020, anunciara que Estados Unidos le restituyó su visado por 10 años.

La noticia generó amplias lecturas políticas debido a que Castillo figura entre los principales imputados del caso Calamar, expediente en el que el Ministerio Público acusa a exfuncionarios del pasado gobierno peledeísta de presunta corrupción administrativa, lavado de activos y otros delitos.

La reposición del visado se conoció en la antesala de una decisión clave del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que deberá determinar si Castillo, junto a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, será enviado o no a juicio de fondo.

Alusión al “lawfare”

En su declaración, Leah F. Campos también hizo referencia al concepto de “lawfare”, utilizado para describir presuntos procesos judiciales con motivaciones políticas.

“El pueblo estadounidense fue testigo de este tipo de ‘lawfare’ en casos dirigidos contra el presidente Trump y rechazó esas tácticas de manera contundente en la urna electoral”, sostuvo la embajadora.

La mención fue interpretada en el debate público como una declaración de alto contenido político, debido al contexto en que se produce: la restitución del visado a Gonzalo Castillo, las críticas de su defensa contra el Ministerio Público y la expectativa por el fallo judicial del caso Calamar.

Una declaración con lectura política

Aunque la Embajada de Estados Unidos evitó pronunciarse de forma directa sobre la visa de Castillo, el mensaje coloca el foco sobre la importancia de la independencia judicial y el rechazo a la instrumentalización política de los procesos penales.

En el escenario dominicano, donde la revocación o restitución de visas estadounidenses suele tener un peso simbólico importante, la declaración de Campos añade un nuevo elemento al debate sobre el caso Calamar y sobre el futuro político de Gonzalo Castillo, quien ha vuelto a sonar como posible aspirante presidencial del PLD para las elecciones de 2028.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más