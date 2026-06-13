¿Qué se celebra hoy en el mundo? Efemérides del 13 de junio: hechos y conmemoraciones de esta fecha

Cada 13 de junio, diversas conmemoraciones y hechos históricos forman parte del calendario internacional y dominicano. Las efemérides del 13 de junio incluyen llamados a la protección de derechos fundamentales, jornadas de prevención sanitaria y acontecimientos que han influido en la política, la justicia, la diplomacia, el deporte y la vida institucional de varios países.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo

Esta conmemoración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014 y se observa cada 13 de junio desde 2015.

La fecha busca crear conciencia sobre la discriminación, la exclusión social y los riesgos que enfrentan las personas con albinismo en distintas regiones del mundo. También promueve el respeto a sus derechos humanos, el acceso a la salud y la erradicación de mitos y prejuicios que históricamente han afectado a esta población.

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Día Mundial del Cáncer de Piel

El 13 de junio también se vincula a la concienciación sobre el cáncer de piel, especialmente por los riesgos asociados a la exposición prolongada a la radiación ultravioleta.

La jornada promueve la prevención, la detección temprana y el uso de medidas de protección solar, como evitar la exposición intensa al sol, utilizar ropa adecuada, buscar sombra y aplicar protector solar. La fecha cobra especial importancia en países tropicales y zonas de alta exposición solar.

Otras efemérides internacionales del 13 de junio

323 a. C.: Muere en Babilonia Alejandro Magno, rey de Macedonia y una de las figuras militares más influyentes de la Antigüedad.

1231: Fallece San Antonio de Padua, religioso portugués reconocido por la Iglesia católica.

1373: Se firma el Tratado de Alianza Anglo-Portugués, considerado uno de los acuerdos diplomáticos vigentes más antiguos del mundo.

1525: Martín Lutero contrae matrimonio con Katharina von Bora, antigua monja, en un hecho significativo dentro de la Reforma protestante.

1865: Nace en Dublín el poeta irlandés William Butler Yeats, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1923.

1878: Inicia el Congreso de Berlín, encuentro diplomático convocado para reorganizar el equilibrio político europeo tras la guerra ruso-turca.

1942: El presidente Franklin D. Roosevelt crea en Estados Unidos la Oficina de Servicios Estratégicos, conocida como OSS, antecedente de la CIA.

1966: La Corte Suprema de Estados Unidos emite el fallo Miranda contra Arizona, que obliga a informar a los detenidos sobre su derecho a guardar silencio y a contar con asistencia legal.

1967: El presidente Lyndon B. Johnson nomina a Thurgood Marshall como juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, quien luego se convertiría en el primer afroamericano en integrar ese tribunal.

1971: The New York Times comienza a publicar los Papeles del Pentágono, documentos filtrados sobre la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam.

2000: El presidente surcoreano Kim Dae-jung se reúne con el líder norcoreano Kim Jong-il en la primera cumbre entre mandatarios de Corea del Sur y Corea del Norte.

2005: Michael Jackson es absuelto en Estados Unidos de los cargos de abuso sexual infantil tras un juicio de alta repercusión mediática.

2018: La FIFA elige a Canadá, México y Estados Unidos como sedes conjuntas de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

2023: Donald Trump comparece ante un tribunal federal en Miami y se declara no culpable de cargos relacionados con el manejo de documentos clasificados, convirtiéndose en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos federales.

2025: Israel lanza ataques contra objetivos militares y nucleares en Irán, mientras Teherán responde con represalias, elevando la tensión regional en Medio Oriente.

Efemérides dominicanas del 13 de junio

1924: La Asamblea Constituyente establece el período presidencial y vicepresidencial en cuatro años, suprime la pena de muerte, permite la reelección presidencial y prohíbe imprimir papel moneda.

1931: Un contingente de 132 hombres sale de la fortaleza San Luis de Santiago hacia Mao como avanzada de la persecución del régimen de Rafael Trujillo contra el caudillo Desiderio Arias y sus seguidores.

1958: El ingeniero Guido D’Alessandro Tavárez revela que el Ejército de Estados Unidos no otorgaría a Rafael “Ramfis” Trujillo Martínez el diploma del curso de Jefatura de Estado Mayor del Fort Leavenworth College, hecho que tensó las relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos.

1961: El presidente Joaquín Balaguer recibe una comunicación del Partido Revolucionario Dominicano en la que la organización expresa su disposición de enviar representantes al país si se ofrecían garantías políticas.

1961: El Poder Ejecutivo cancela las condecoraciones concedidas al exsecretario de las Fuerzas Armadas, mayor general Juan René Román Fernández, por su vinculación con el ajusticiamiento de Rafael Trujillo.

1965: El Gobierno de Reconstrucción Nacional, encabezado por el general Antonio Imbert Barrera, organiza en la capital un desfile con simpatizantes de todo el país durante el conflicto posterior a la Revolución de Abril.

1967: El general retirado y exiliado Elías Wessin y Wessin crea el Partido Quisqueyano Demócrata.

1975: Organismos de seguridad detienen en La Romana un barco tripulado por puertorriqueños acusados de traer al país un grupo guerrillero encabezado por Claudio Caamaño.

2014: El papa Francisco recibe en el Vaticano al presidente dominicano Danilo Medina, con quien sostiene un encuentro en los palacios pontificios.

2015: La Asamblea Nacional Revisora proclama la reforma constitucional que modificó el artículo 124 para permitir la reelección presidencial consecutiva por un período.

2016: República Dominicana reclama, durante la sesión inaugural de la 46 Asamblea General de la OEA celebrada en el país, que el organismo hemisférico pidiera perdón por su participación durante la Revolución de Abril de 1965.

2018: El dominicano Adrián Beltré se convierte en el jugador de Grandes Ligas no nacido en Estados Unidos con más hits, al llegar a 3,090 imparables en su carrera.

2019: Fallece Licelott Marte de Barrios, expresidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más