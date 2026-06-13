El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que Juliza Serrán Guzmán, de 50 años, y su hijo, Yadin Nain Cornelio, de 22, fallecieron a consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono.
Ambos fueron hallados sin vida en un apartamento ubicado en el sector Piantini, en el Distrito Nacional.
De acuerdo con el informe forense, los estudios realizados durante los levantamientos de los cuerpos detectaron la presencia de monóxido de carbono en la sangre de las víctimas, determinándose esta sustancia como la causa del fallecimiento.
Con estos resultados, las autoridades descartaron que las muertes estuvieran relacionadas con una intoxicación alimentaria, hipótesis que surgió inicialmente debido a que madre e hijo habían cenado en un restaurante de Juan Dolio horas antes del hecho.
Como parte de las investigaciones preliminares, las autoridades inspeccionaron el establecimiento para recopilar evidencias y verificar si existía alguna relación entre los alimentos consumidos y el trágico suceso.
En el incidente también resultó afectada Carolín Milagros Pérez, de 22 años y pareja de Yadin Nain Cornelio, quien fue ingresada en un centro de salud privado en condición delicada.
Posteriormente, las autoridades informaron que la joven presentó una evolución favorable y recibió el alta médica.
Mientras tanto, los organismos correspondientes continúan las investigaciones para establecer el origen de la concentración de monóxido de carbono que provocó la tragedia y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
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