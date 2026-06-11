Hallan muertos un hombre y una mujer en torre residencial de Piantini; una tercera persona fue hospitalizada

Las autoridades investigan el hallazgo de los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el ensanche Piantini, en el Distrito Nacional, donde además fue encontrada una tercera mujer en estado inconsciente, quien fue trasladada a un centro de salud.

Ninguna de las identidades de esta tres personas ha sido revelada.

El hecho ocurrió en la Torre Arpel 07, un complejo residencial situado en el exclusivo sector de Piantini, donde unidades de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) acudieron para realizar el levantamiento de los cuerpos y recopilar evidencias.

Los cadáveres fueron retirados desde la cuarta planta del edificio por especialistas del Inacif, quienes iniciarán los estudios correspondientes para determinar las causas precisas de las muertes.

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Mientras tanto, una tercera mujer fue localizada inconsciente dentro del inmueble y trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre su estado de salud ni sobre su posible relación con los fallecidos.

Investigación en curso

Autoridades esperan resultados periciales

Las autoridades no han informado de manera oficial sobre las circunstancias en que ocurrieron las muertes ni han establecido una hipótesis preliminar sobre el caso.

La investigación permanece abierta y se espera que los resultados de los análisis forenses, junto con las entrevistas a testigos y el levantamiento de evidencias en la escena, permitan esclarecer lo sucedido.

Fuentes vinculadas al proceso indicaron que el protocolo de investigación contempla la revisión de cámaras de seguridad del edificio, así como de otros elementos que puedan aportar información sobre los hechos ocurridos dentro del apartamento.

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