Fernando Guzmán Ventura, conocido como Fernan, figura entre los 22 imputados en la Operación Rompeolas, una investigación del Ministerio Público sobre una presunta estructura de narcotráfico, criminalidad organizada y lavado de activos vinculada a los hermanos Fausto y Yovani Candelario Ortiz.

En la solicitud de medida de coerción, fechada el 20 de noviembre de 2026, la Procuraduría Especializada Antidrogas y la Fiscalía de La Altagracia describen a Guzmán Ventura como uno de los intermediarios financieros de la organización, con la responsabilidad de entregar en República Dominicana dinero que, según la investigación, pagaban compradores de drogas distribuidas en Estados Unidos y Puerto Rico.

El documento lo identifica como el imputado número 17 y sostiene que cobraba entre un 9 % y un 10 % por movilizar esos recursos. También le atribuye coordinación con María Teresa Eustate Hilario de Rodríguez, residente en Nueva York, quien supuestamente recibía los pagos en territorio estadounidense y autorizaba las entregas correspondientes en República Dominicana.

Las acusaciones forman parte de la solicitud de medidas cautelares presentada contra los 22 señalados en la investigación. No constituyen hechos establecidos mediante una sentencia judicial.

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¿Quién es Fernando Guzmán Ventura?

De acuerdo con los datos de identificación incorporados al expediente, Fernando Guzmán Ventura es dominicano y tiene domicilio en la urbanización Andújar, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El Ministerio Público señala que fue arrestado el 19 de noviembre de 2026, durante los operativos relacionados con la investigación de la estructura atribuida a los hermanos Candelario Ortiz.

La documentación incluye un acta de ejecución de orden de arresto a su nombre. En una parte de ese documento aparece el nombre «Fermín», en lugar de Fernando, una discrepancia que parece corresponder a un error de escritura.

Guzmán Ventura aparece junto a otros 21 imputados en la solicitud de medida de coerción presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.

¿Qué función le atribuye el Ministerio Público en la Operación Rompeolas?

La Fiscalía describe a Fernan como un power broker, expresión utilizada para identificar a un intermediario con capacidad de gestionar y movilizar recursos dentro de una estructura.

Según la teoría del Ministerio Público, su función consistía en recibir y entregar en República Dominicana dinero pagado por compradores de drogas que operaban en Estados Unidos y Puerto Rico.

Para explicar el mecanismo, el expediente menciona la denominada «modalidad espejo»: mientras María Teresa Eustate Hilario de Rodríguez recibía los pagos en Nueva York, coordinaba con Guzmán Ventura la entrega de cantidades equivalentes en territorio dominicano.

El documento sostiene que el dinero era entregado principalmente a Fausto Candelario Ortiz, alias Pachá, y posteriormente también a su hermano Yovani Candelario Ortiz.

Para realizar las operaciones, Guzmán Ventura habría utilizado intermediarios, entre ellos Jorge Luis García de los Santos, Wander Núñez Mercedes, alias Philip; Marcial Castillo, conocido como Shaky; Juan Manuel Reyes Candelario, alias El Sobrino, y Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pachá.

La Fiscalía también le atribuye una comisión de entre el 9 % y el 10 % por el movimiento de esos recursos.

Las entregas de dinero que aparecen en el expediente

Uno de los elementos que desarrolla la solicitud de medida de coerción es la relación de entregas de dinero que el Ministerio Público atribuye a Guzmán Ventura entre agosto de 2021 y diciembre de 2022.

El documento recoge decenas de operaciones, algunas con cantidades específicas y otras cuyo monto no pudo ser determinado.

Una suma de las entregas que aparecen con cantidades concretas arroja aproximadamente US$2.38 millones. Este cálculo corresponde a la revisión de los montos individualizados y no a un total presentado expresamente por el Ministerio Público. Tampoco incluye las operaciones cuyos valores aparecen como indeterminados.

Entre las cantidades más elevadas que recoge la documentación figuran:

Fecha Cantidad atribuida 5 de agosto de 2021 US$282,000 13 de agosto de 2021 US$300,000 23 de agosto de 2021 US$255,100 8 de febrero de 2022 US$281,700 13 de junio de 2022 US$374,545 5 de diciembre de 2022 US$163,500

Estas operaciones son presentadas por la Fiscalía como parte del supuesto mecanismo de movilización de dinero de la organización investigada.

Una llamada por dinero faltante y las entregas con intermediarios

El expediente también incorpora conversaciones telefónicas que, según el Ministerio Público, permiten reconstruir las relaciones entre Guzmán Ventura y otros integrantes de la estructura.

Una de ellas corresponde al 30 de enero de 2022. En esa comunicación, Fernan habría manifestado que dejaría de realizar entregas a Jorge Luis García de los Santos porque faltaba dinero en la operación anterior.

En la misma conversación habría indicado que él se encargaba de las entregas grandes de la compañía.

Posteriormente, de acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Fausto Candelario Ortiz comenzó a utilizar a otros intermediarios para recibir el dinero, entre ellos Marcial Castillo, alias Shaky, y Wander Núñez, alias Philip.

Otra operación mencionada ocurrió el 23 de junio de 2022, cuando Guzmán Ventura habría entregado dinero a Juan Manuel Reyes Candelario, alias El Sobrino, frente al Tribunal Constitucional, en Santo Domingo.

El documento señala que ese día fue objeto de vigilancia mientras se desplazaba en una camioneta Isuzu azul registrada a su nombre.

También describe una coordinación telefónica del 5 de diciembre de 2022 para realizar una entrega de dinero a Willy Manuel Zorrilla Domínguez, alias Willy Pachá, en Boca Chica.

¿Qué pide el Ministerio Público contra Fernan?

La Procuraduría Especializada Antidrogas y la Fiscalía de La Altagracia solicitaron prisión preventiva por 18 meses y que el proceso sea declarado complejo, conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal.

La petición fue presentada de manera colectiva contra los 22 imputados, por lo que el documento no establece una solicitud diferenciada de prisión preventiva para Guzmán Ventura.

La calificación jurídica provisional incluye asociación de malhechores, tráfico y patrocinio de drogas, conforme a la Ley 50-88; lavado de activos, bajo la Ley 155-17, y violaciones a la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados.

En el caso de Fernan, los hechos descritos específicamente en la documentación se concentran en la presunta movilización y entrega de dinero, así como en su supuesta participación en el mecanismo financiero de la organización.

El Juzgado de Atención Permanente de La Altagracia fijó para este lunes 23 de noviembre de 2026, a las 2:00 de la tarde, la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.

La audiencia deberá determinar las medidas cautelares que correspondan a los imputados, sin que ello implique una declaración de culpabilidad. Las responsabilidades penales tendrán que establecerse durante el proceso judicial.

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