La Policía Nacional reforzará la vigilancia en tiendas, plazas comerciales y otros establecimientos del país durante el Black Friday, previsto para este viernes 27 de noviembre, informó este lunes el vocero de la institución, Diego Pesqueira.

El portavoz explicó que se incrementarán las labores preventivas para proteger a los ciudadanos que acudan a los establecimientos comerciales durante la jornada de ofertas.

Pesqueira también informó que, durante las últimas 48 horas, la institución apresó a 261 personas por distintos hechos delictivos y emitió 74 órdenes de arresto.

En el mismo período, los agentes recuperaron cinco vehículos y 23 motocicletas, mientras que 14 personas que se encontraban prófugas de la justicia fueron reapresadas.

El vocero agregó que más de 3,400 personas fueron investigadas y que 134 fueron sometidas a la justicia como resultado de las intervenciones policiales.

La institución no ofreció detalles sobre la distribución de los arrestos por tipo de delito ni sobre los establecimientos comerciales y zonas donde concentrará el refuerzo de vigilancia durante el Black Friday.