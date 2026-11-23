El sistema educativo dominicano necesita avanzar de la medición de los aprendizajes y el desempeño docente hacia un modelo que permita tomar decisiones a partir de los resultados, ejecutar intervenciones y comprobar si estas producen mejoras, plantea el Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano (CIED-Humano) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

En su boletín CIED-Humano en Acción, titulado “Cerrar el ciclo de la evidencia: ¿Qué ocurre después de evaluar?”, el centro advierte que el desafío no consiste únicamente en producir información sobre el sistema educativo, sino en utilizarla para orientar acciones, establecer responsabilidades y dar seguimiento a los cambios.

La publicación reconoce los avances del país en la aplicación de evaluaciones de aprendizaje y desempeño docente, pero señala que los resultados deben traducirse en decisiones, intervenciones y mejoras verificables.

“Evaluar importa. Aprender de lo evaluado importa aún más”, resume el documento.

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Seguimiento a las decisiones y las intervenciones

CIED-Humano propone que, después de identificar una brecha mediante una evaluación, las instituciones puedan establecer una ruta que permita documentar el hallazgo, las decisiones tomadas, los responsables, las intervenciones ejecutadas y los resultados obtenidos.

El planteamiento incluye la necesidad de comprobar los efectos de las medidas adoptadas y corregir aquellas que no produzcan los cambios esperados, en lugar de limitarse a presentar diagnósticos o estadísticas.

Como parte de ese proceso, el boletín señala el trabajo de la comisión creada por el Consejo Nacional de Educación para analizar la implementación curricular y formular recomendaciones a partir de los resultados de PISA 2025.

El centro considera que el seguimiento de esa iniciativa debe permitir conocer las recomendaciones formuladas, las decisiones adoptadas, los responsables de ejecutarlas, los plazos y los resultados que puedan documentarse.

Evaluación del desempeño docente

El boletín también aborda la Evaluación del Desempeño Docente 2025-2026, cuyos resultados oficiales, comunicados por el Ministerio de Educación el 16 de octubre de 2026, registraron 109,338 calificaciones finales válidas y un promedio de 85.4 puntos.

CIED-Humano plantea que los resultados de este proceso deben vincularse con planes de mejora, acompañamiento profesional y seguimiento de las intervenciones, de manera que la evaluación no se limite a calificar el desempeño, sino que también contribuya al desarrollo de las capacidades docentes.

La publicación examina tanto esta evaluación como PISA 2025, aunque advierte que se trata de instrumentos con propósitos, poblaciones y metodologías diferentes, cuyos resultados no permiten establecer relaciones causales directas.

Para el centro de investigación, la información obtenida mediante las evaluaciones solo puede contribuir a transformar la educación cuando las instituciones asumen responsabilidades, cuentan con recursos y capacidades para intervenir y revisan sus acciones a partir de los resultados.

El planteamiento es que el ciclo de evaluación no termine con la publicación de cifras, sino que permita determinar qué se hizo a partir de ellas, qué funcionó, qué necesita corregirse y cómo se pueden sostener las mejoras en el sistema educativo.

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