El juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ratificó este lunes 23 de noviembre la prisión preventiva impuesta a Starky Atahualpa Rodríguez Nova, imputado en el proceso judicial relacionado con la operación Cobra 2.0-A, sobre presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La decisión fue adoptada tras conocer las solicitudes de revisión de las medidas de coerción presentadas por Rodríguez Nova y Marcelino Eusebio Figuereo, también imputado en el caso.

A su salida del tribunal, el fiscal litigante Alexis Piña explicó que el Ministerio Público solicitó mantener la prisión preventiva contra Rodríguez Nova, petición que fue acogida por el magistrado.

En cuanto a Figuereo, quien cumple arresto domiciliario, el tribunal autorizó que ejerza su profesión de médico los viernes, un día a la semana.

Piña indicó que la autorización también tomó en consideración la situación familiar del imputado, quien tiene un hijo con autismo y necesita dedicar tiempo a su cuidado.

El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia, además, por la fiscal litigante Yudelka Holguín.

La revisión de las medidas de coerción forma parte del proceso judicial derivado de la operación Cobra 2.0-A, investigación que involucra a varios imputados por presuntas irregularidades administrativas en el Seguro Nacional de Salud.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más