El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional revisará este lunes las medidas de coerción impuestas a Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Marcelino Eusebio Figuereo, imputados en el caso de presunta corrupción administrativa denominado Senasa 2.0 u Operación Cobra 2.0-A.

Rodríguez Nova cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Figuereo tiene arresto domiciliario.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, la investigación atribuye a los procesados la generación de 4,363 autorizaciones relacionadas con consultas y procedimientos médicos, por un monto superior a RD$ 41 millones.

El caso involucra a 25 personas, entre ellas médicos y exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

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Entre los imputados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.

También están señalados los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.

La lista incluye, además, a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

Operación Cobra

El caso Senasa comenzó a hacerse público en diciembre de 2025, cuando el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra y realizó allanamientos que culminaron con el arresto de ocho personas, entre ellas el entonces director ejecutivo de Senasa, Santiago Hazim.

En esa primera fase también fueron señalados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Posteriormente, en septiembre de 2026, las autoridades desplegaron una nueva fase denominada Operación Cobra 2.0-A, que amplió las investigaciones hacia médicos y otras personas presuntamente vinculadas a irregularidades en la prestación de servicios de salud y autorizaciones médicas.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más