La violencia en una relación de pareja no siempre comienza con una agresión física. También puede manifestarse mediante insultos, amenazas, vigilancia constante, restricciones para relacionarse con otras personas y otras conductas que afectan la autonomía de quien las recibe.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia de pareja como un comportamiento de la pareja o expareja que causa daño físico, sexual o psicológico. Entre sus manifestaciones incluye las agresiones físicas, la coerción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control.

En República Dominicana, las estadísticas del Ministerio Público muestran la dimensión de la violencia que llega a las instituciones. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 17,552 denuncias por violencia intrafamiliar, violencia de género y delitos sexuales, de acuerdo con el Boletín Estadístico sobre Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, correspondiente al período enero-marzo.

Señales de control que pueden aparecer en una relación

Celos, vigilancia y restricciones

Los celos constantes, la exigencia de conocer la ubicación de la pareja, la revisión del teléfono celular y las restricciones para compartir con familiares o amistades son comportamientos que pueden formar parte de una dinámica de control.

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El Marco de Referencia Conceptual para la Medición de la Violencia contra Mujeres, Adolescentes y Niñas, publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), contempla distintas manifestaciones de violencia, entre ellas la física, psicológica, sexual y económica. Dentro de la violencia psicológica identifica conductas como la intimidación, las amenazas, las humillaciones y las restricciones a la libertad.

El manual clínico de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también identifica como comportamientos de control impedir que una mujer salga de su casa, aislarla de sus familiares y amistades, exigirle información constante sobre sus movimientos y controlar sus recursos económicos.

Insultos, humillaciones y amenazas

Las descalificaciones, los insultos, las amenazas y las expresiones destinadas a generar miedo o inseguridad también son manifestaciones de violencia psicológica.

Las directrices del Ministerio de Salud Pública para la atención integral en salud de mujeres en situación de violencia de género, publicadas en 2025, abordan las manifestaciones físicas, psicológicas y sexuales de la violencia, especialmente cuando es ejercida por una pareja o expareja.

La OMS incluye el maltrato psicológico y los comportamientos de control dentro de su definición de violencia de pareja.

Diferencias entre un conflicto de pareja y una conducta violenta

Las discusiones y los desacuerdos pueden presentarse en una relación. Sin embargo, los documentos de la OMS y la OPS describen como manifestaciones de violencia las conductas que provocan daño físico, sexual o psicológico, así como aquellas dirigidas a controlar la vida de la pareja.

Entre los ejemplos señalados por estos organismos figuran las humillaciones reiteradas, la intimidación, las amenazas, el aislamiento de familiares y amistades, la vigilancia de los movimientos y las restricciones para acceder al dinero, al trabajo, a la educación o a los servicios de salud.

La coerción sexual y las agresiones físicas también forman parte de las manifestaciones de violencia de pareja contempladas por la OMS.

Qué dicen las estadísticas recientes sobre la violencia contra las mujeres

El boletín del Ministerio Público correspondiente al primer trimestre de 2026 registró 17,552 denuncias por violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. De ese total, el 52.49 % correspondió a violencia intrafamiliar, el 36.94 % a violencia de género y el 10.57 % a delitos sexuales.

El documento también reportó 22 feminicidios entre enero y marzo de 2026. De las víctimas, 19 no tenían denuncias previas contra sus agresores, mientras que tres sí habían presentado reportes.

En cuanto al vínculo entre las víctimas y los presuntos agresores, 12 casos correspondieron a parejas actuales y ocho a exparejas. Los dos casos restantes involucraron a personas desconocidas.

El Ministerio Público informó, además, que durante ese trimestre fueron emitidas 7,644 órdenes de protección provisionales por fiscales y que 2,234 solicitudes fueron otorgadas por los tribunales.

República Dominicana conecta las líneas *212 y 9-1-1 para atender casos de violencia

En marzo de 2026, el Gobierno anunció la interoperabilidad entre el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y la línea *212 del Ministerio de la Mujer.

El servicio 9-1-1 recibe, clasifica y coordina la respuesta ante situaciones que requieren intervención inmediata, mientras que la línea *212 ofrece orientación, acompañamiento y seguimiento especializado a mujeres en situaciones de violencia.

En noviembre de 2026, la Presidencia informó que la línea *212 había recibido 15,976 llamadas durante los primeros nueve meses del año. De estas, 5,015 estuvieron relacionadas con reportes de violencia que requirieron orientación, atención o canalización.

Dónde buscar ayuda en República Dominicana

Las mujeres que necesiten orientación o asistencia especializada pueden comunicarse gratuitamente con la línea *212 del Ministerio de la Mujer, disponible las 24 horas del día.

Ante una situación de peligro inmediato, pueden llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.