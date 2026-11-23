Organismos de seguridad del Estado investigan las alteraciones registradas este domingo en informaciones relacionadas con el presidente Luis Abinader en plataformas digitales, con el propósito de identificar a los responsables y determinar cómo se produjeron los cambios.

Las pesquisas se iniciaron tras denuncias de modificaciones en la biografía y otros datos que aparecían al consultar el nombre del mandatario en Google, que llegó a mostrarlo como “Luis Arruinader”, en lugar de Luis Abinader.

El episodio fue reportado a través de las redes sociales por distintos usuarios.

Las modificaciones habrían estado relacionadas con contenidos de Wikipedia y otras páginas de terceros de las que Google obtiene información para presentar sus resultados. Sin embargo, las autoridades procuran establecer el origen de los cambios, su alcance y si fueron producto de ediciones malintencionadas o accesos no autorizados.

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Google restablece el nombre del mandatario

Este lunes, Google volvió a mostrar correctamente el nombre de Luis Abinader, acompañado de su fotografía y la identificación como presidente de la República Dominicana.

El medio también informó que la biografía del mandatario en Wikipedia habría recibido múltiples modificaciones, algunas de las cuales fueron revertidas posteriormente, mientras la página fue protegida para limitar nuevas ediciones.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente que Google haya sido objeto de un ataque informático ni se ha divulgado una explicación técnica definitiva sobre cómo se produjo la alteración de los resultados.

La investigación busca determinar quiénes realizaron los cambios y si hubo accesos irregulares a las plataformas involucradas.

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