La propuesta de descontar salarios a los maestros que participen en protestas continúa generando debate entre ciudadanos y miembros de la comunidad educativa, los cuales, en gran medida, rechazan la iniciativa por considerarla una limitación al derecho a la manifestación y la libertad sindical.

Sin embargo, y pese a que la protesta es un derecho, una consulta realizada a través del portal de Acento arrojó que la mayoría de los participantes votó de manera favorable a que sea descontado del salario la ausencia por manifestación a los educadores: el 66.67 % de los participantes se mostró a favor de la medida, mientras que el 28.99 % expresó su rechazo.

Sin embargo, en redes sociales las opiniones estuvieron más divididas.

En X, el 55.6 % respaldó los descuentos salariales y el 44.4 % se manifestó en contra.

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Entre los comentarios predominan las voces críticas a la propuesta. Junnet consideró que no es justo sancionar económicamente a los docentes mientras otros funcionarios públicos perciben altos salarios y no siempre cumplen con sus responsabilidades.

Por su parte, Daniela Alba sostuvo que los maestros enfrentan una importante carga económica y laboral que va más allá de la enseñanza en las aulas.

Señaló que, además de impartir clases, deben asumir tareas administrativas, evaluaciones, seguimientos académicos y proyectos comunitarios.

Otros usuarios destacaron que la protesta constituye un derecho fundamental.

La usuaria identificada como arq_lora afirmó que manifestarse está protegido por la ley y cuestionó la posibilidad de imponer sanciones por ejercer ese derecho.

También surgieron cuestionamientos sobre el uso de los recursos destinados a la educación. Hiuris.anah_haiy preguntó qué ha ocurrido con el 4 % del producto interno bruto (PIB) asignado al sector educativo, mientras que pozo5237 consideró que las deficiencias del sistema escolar explican las constantes reclamaciones del magisterio.

1 de 2 | Usuarios de redes sociales, lectores y miembros de la comunidad educativa defienden el derecho a la protesta y cuestionan el manejo de los recursos destinados al sistema educativo. 2 de 2 | La propuesta de descontar salarios a los docentes que participen en protestas ha generado reacciones encontradas, aunque predominan las opiniones contrarias a la medida.

En Facebook, varias opiniones coincidieron en defender el derecho de los docentes a protestar. Teotista Ventura sostuvo que las manifestaciones son una herramienta legítima de los ciudadanos cuando sus demandas no reciben respuesta de las autoridades.

Mientras, Víctor Daniel de la Rosa Cabrera argumentó que quienes respaldan la propuesta desconocen la realidad del trabajo docente.

Destacó que la labor de los maestros incluye planificación, evaluación, capacitación constante y acompañamiento a los estudiantes, además de la enseñanza en el aula.

De igual manera, Bety Maciel Severino Mota afirmó que los docentes, como parte de la sociedad, tienen derecho a expresar sus demandas, mientras que Willy Montan recordó que el derecho a la huelga está reconocido en instrumentos internacionales de derechos humanos y en la legislación nacional.

La discusión surge a raíz de una propuesta presentada por el diputado Nicolás Hidalgo, la cual plantea descontar salarios a los docentes que participen en protestas durante la jornada laboral.

Aunque la iniciativa permanece en estudio, dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han advertido que la medida podría vulnerar derechos protegidos por la Constitución y por convenios internacionales suscritos por República Dominicana.

El debate mantiene enfrentadas posiciones sobre la necesidad de garantizar la continuidad de la docencia y el respeto a los derechos laborales y sindicales del magisterio nacional.

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