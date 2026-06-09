SCJ aplaza conocimiento de acusación contra Mirna Ortiz por querella de difamación e injuria

Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Jerez Mena, Frank Soto, María Garabitos y Yorlin Vásquez, aplazaron este martes el conocimiento de la acusación por difamación e injuria presentada por el abogado Carlos Balcácer contra Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

La audiencia fue reprogramada para el próximo 23 de junio, a las 11:00 de la mañana, con el propósito de que Ortiz comparezca asistida por un abogado, según dispuso el tribunal.

MP dice Jean Alain Rodríguez busca amedrentar

A su salida de la sala de audiencias, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, calificó la acción judicial como una estrategia que, a su juicio, busca amedrentar al órgano persecutor por parte del exprocurador Jean Alain Rodríguez.

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Camacho sostuvo que el Ministerio Público continuará enfrentando los casos de corrupción y aseguró que seguirán “al pie del cañón” tanto en este proceso como en los demás expedientes que se conocen en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Balcácer busca marcar precedente

De su lado, el jurista Carlos Balcácer afirmó que con la querella procura sentar un precedente.

Indicó que, en caso de una eventual condena, solicita que la pena sea suspendida y que cualquier compensación económica sea destinada a una causa benéfica.

Balcácer explicó que la acción surge a raíz de declaraciones atribuidas a Ortiz, quien habría señalado que la barra de defensa estaba desorganizada y que el tribunal había concedido tiempo para que sus integrantes se reorganizaran.

El abogado rechazó esas afirmaciones y aseguró que existen constancias en el tribunal que demuestran que no estuvo presente en una de las fechas señaladas.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más