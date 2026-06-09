Un proyecto de resolución depositado en la Cámara de Diputados plantea que el Gobierno gestione la creación de un seguro médico especializado con cobertura del 100 % para los motoconchistas del país, uno de los sectores más expuestos a accidentes de tránsito.

La iniciativa, sometida por el diputado Antonio Brito Rodríguez, de la Fuerza del Pueblo, solicita que el presidente Luis Abinader instruya al Seguro Nacional de Salud (Senasa) para desarrollar una póliza dirigida específicamente a estos trabajadores. La propuesta se encuentra bajo estudio de la Comisión Permanente de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

El proyecto argumenta que una parte importante de los motoconchistas carece de cobertura médica o de seguros contra accidentes, pese a que los accidentes de motocicleta figuran entre las principales causas de muertes y lesiones en el país. Según el documento, esta situación aumenta la vulnerabilidad económica de los trabajadores y de sus familias cuando ocurre un siniestro.

La propuesta contempla una cobertura para emergencias, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y procesos de rehabilitación derivados de accidentes de tránsito. También señala que muchos motoconchistas y repartidores laboran en condiciones informales, lo que dificulta su acceso a los mecanismos tradicionales de seguridad social.

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La resolución fue presentada en febrero de 2025 y remitida a estudio legislativo tras ser conocida por distintas comisiones de la Cámara Baja.

Contexto

Los motoconchistas han sido incluidos en años recientes en programas de formalización y protección social impulsados por distintas instituciones estatales. Entre ellos figura el programa Motoben, lanzado en 2022, y planes piloto de organización del transporte en motocicletas que contemplaban beneficios como acceso a seguros médicos y subsidios.

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