Cada 21 de enero, República Dominicana celebra el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, una festividad que “la enaltece” como protectora espiritual del pueblo dominicano.

Muchos dominicanos se desplazan hacia la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, ubicada en Higüey, a celebrar su día, y se convierte en el principal santuario mariano de República Dominicana y uno de los centros de peregrinación más importantes del Caribe.

Esta catedral fue inaugurada en 1971 y está dedicada a la Virgen de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano.

Así que aquí tienes unos lugares que puedes visitar luego de acudir a la misa:

La plaza principal del pueblo es el Parque Central 15 de Agosto, ideal para observar la vida urbana dominicana, tomar fotos y tener contacto con la vida cotidiana de la provincia ubicada en el Este.

La iglesia de San Dionisio está construida con una piedra de conglomerado con alta presencia metálica diferente en color y contextura de la piedra caliza.

Fundado en el siglo XVI, el santuario es reconocido por haber albergado hasta el siglo XX la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia.

Museo de la Altagracia Alejandro E. Grullón E. es un museo pequeño con arte sacro, historia local y piezas vinculadas a la devoción de la Virgen de La Altagracia, justo al lado de la basílica.

