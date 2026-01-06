Obispo Jesús Castro no escatima en alabanzas a embajadora de EEUU por visita a Higüey

Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, redactó un texto que se deshace en elogios a propósito de la visita a Higüey de la embajadora de EEUU, Leah F. Campos, donde celebró el día de los Reyes Magos.

El párrafo más esclarecedor de la emoción del prelado por haber sido anfitrión de la diplomática destaca que tal visita "hacen oportuna la renovación pública de simpatías y de admiración a Su Excelencia… que ahora consagra, con su devoción sacratísima a la Virgen de la Altagracia, todas las actividades de su ardua y productiva labor diplomática".

"La mañana de este martes -dice el texto del purpurado-, ha hecho su entrada a La Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia Su Excelencia la Embajadora de. EE.UU, Leah F. Campos, eximia y culta dama de la tierra de Washington, Lincoln, Jefferson y Roosevelt a visitar a la madre espiritual del pueblo dominicano la Virgen de la Altagracia".

Monseñor Castro Marte recordó que la ahora diplomática, que tiene un pasado laboral con la CIA, profesa de maner activa su fe católica debido a que "sus orígenes hispánicos, desde sus antepasados españoles hasta llegar a México, la tierra de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, sellan un pacto de amistad entre ambos pueblos hermanos".

"Las olas embravecidas se serenan, recobran la límpida calma y el cristal de las aguas diáfanas vuelven a retratarse en dulces y apacibles colores del cielo", gracias a la visita de la diplomática a esa zona dominicana, pero son todos los dominicanos, añade el escrito del obispo, quienes "festejamos que una dama de convicción cristiana, como lo es la embajadora Leah F. ostente la representación de esa gran nación, los Estados Unidos de América".

"Hoy somos testigos oculares y de emotividad, ante el vibrar de las campanas de esta catedral en este acto eucarístico, con ansias de espíritu, sacudidos por los latidos del corazón de tener en esta villa bendita de Salvaleón de Higüey, la presencia de una dama de fino y exquisito trato como lo es Su Excelencia Leah F. Campos, iniciando el año 2026 colocando su buena voluntad y su obra en las manos de Dios y la Virgen de la Altagracia como madre espiritual del pueblo dominicano", añade.

"Desde esta Diócesis ofrecemos por usted nuestras plegarias al Dios de Israel, iluminados por el ejemplo de nuestros próceres, para que desde la legación diplomática que dignamente representa, siga defendiendo el derecho a la vida contemplado en nuestra carta Magna".

"Que el señor Jesucristo -remata el texto- resplandezca su rostro, para que usted siga siendo un ejemplo de cercanía con nuestro pueblo y que la luz de la esperanza siempre la conduzcan por los senderos de un nuevo amanecer, para que la Virgen de la Altagracia, interceda ante Dios en todos sus proyectos a favor de la República Dominicana".

