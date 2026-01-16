Cada 21 de enero, República Dominicana conmemora el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, considerada por los dominicanos como la protectora espiritual de la nación.
En esta fecha, que es una de las más importantes en la creencia católica del país, los fieles rinden homenaje a la Virgen María bajo la advocación de la Altagracia, vista como un símbolo de esperanza, fortaleza y unidad.
En conmemoración a ese día y por el profundo significado religioso, histórico y cultural, en 1924, el Congreso del país decretó la celebración de Nuestra Señora de la Altagracia como fiesta nacional el 21 de enero. El 31 de octubre de 1927 el Papa Pío XI la declaró fiesta de la Iglesia.
Posteriormente, en 1997, mediante la Ley 139-97, que establece el trasladado de fecha de los días feriados del calendario que coincidan con los días martes y miércoles, jueves o viernes, se incluyó la festividad en la lista de excluidos de su aplicación, quedando afianzada la inamovilidad de la celebración 21 de enero.
El artículo 2 de la referida ley señala que quedan excluidos del ámbito de su aplicación los feriados:
1 de enero, día de Año Nuevo.
21 de enero, día de Nuestra Señora de La Altagracia.
27 de febrero, día de la Independencia Nacional.
16 de agosto, cuando coincida con el inicio de un período constitucional.
24 de septiembre, día de Las Mercedes.
25 de diciembre, día de Navidad.
Mientras que el artículo 3 indica que quedan también excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley los días feriados de carácter religioso que se fijan en razón del día de la semana: jueves Corpus Christi, jueves y viernes santos.
¿Se trabaja el 21 de enero?
La celebración de esta fecha, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.