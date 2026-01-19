¿Por qué cada 21 de enero muchos dominicanos y muchas dominicanas se movilizan hacia la Basílica de La Altagracia? ¿De dónde nace la devoción a Nuestra Señora de la Altagracia y qué lugar ocupa en la identidad espiritual del país?

Aunque no ostenta el título de patrona oficial de República Dominicana, la Virgen de la Altagracia es venerada como protectora espiritual del pueblo dominicano, y su día se ha convertido en una de las expresiones religiosas más arraigadas de la nación.

La tradición de rendir culto a esta advocación mariana se remonta al siglo XVI, cuando su devoción comenzó a consolidarse durante la época colonial.

Con el paso de los siglos, la figura de la Virgen fue ganando un lugar central en la fe popular, hasta que, en 1922, bajo el liderazgo de monseñor Arturo de Meriño, se solicitó a la Santa Sede que la festividad fuese establecida oficialmente el 21 de enero.

Desde entonces, la fecha quedó marcada como un día de especial significado para la feligresía católica dominicana.

Aunque la Virgen de las Mercedes es reconocida oficialmente como la patrona del país, Nuestra Señora de la Altagracia ocupa un espacio singular en el corazón de los dominicanos.

Esa devoción se materializó de forma emblemática con la inauguración, en 1971, de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey.

El templo fue construido entre 1954 y 1971 bajo la dirección del primer obispo de Higüey, monseñor Juan Félix Pepén, como homenaje a la virgen y como epicentro de la fe mariana nacional.

Ubicado en la provincia La Altagracia, este santuario se ha convertido en el principal centro de peregrinación mariana del país.

Cada año, cientos de fieles llegan hasta la basílica para cumplir promesas, expresar agradecimientos o elevar peticiones, en una manifestación colectiva que mezcla espiritualidad, tradición y cultura popular.

La relevancia del Día de la Altagracia quedó oficialmente consagrada cuando fue declarado día no laborable y de fiesta nacional durante el gobierno de Horacio Vásquez, en 1924, reafirmando su peso no solo religioso, sino también cultural dentro de la vida dominicana.

